Рижский музей истории и мореходства находится в критическом состоянии

В одной из архивных комнат на верхнем этаже провалился потолок. Минимум 15 сантиметров. Это произошло из-за того, что деревянные конструкции крыши на чердаке были деформированы.

Та часть крыши, которая покрыта каперсами, не утеплена. При изменении температуры металл конденсируется, зимой замерзает, а затем снова оттаивает. Вся влага стекает через чердачные помещения, проникает в перемычки верхних этажей и деревянные конструкции. Во избежание дальнейшего стока влаги работники музея раскладывают пленки и ставят ведра в местах, где она стекает больше всего. Прежние мансардные окна были удалены и заменен шпоном. Все тепло испаряется в воздух. Зимой Имантс Заулс растапливает промерзшую крышу и создает дополнительную влагу, которая поступает внутрь.

Часть музея имеет каперсовую крышу, часть — черепичную. Плитка имеет глубокие отверстия. Крыша выглядит как сетка. Во время дождя вода попадает на чердак и далее просачивается в напольное покрытие. Из-за отверстий влага быстрее высыхает. Мансардный этаж забит строительным мусором, который отягощает конструкции здания. Теплоизоляции нет.

Фасад одного здания был отремонтирован четыре года назад. Но последние значительные ремонтные работы в музее проводились в период с 1988 по 1989 год. Тогда же была заменена черепица на крыше здания. Имантс Заулс, который большую часть своей жизни проработал здесь инженером, тоже проводил эти работы.

Год назад Рижский музей истории и мореходства отметил свое 250-летие. Это не только старейший публичный музей в Латвии и странах Балтии, но и третий старейший в Европе. В музее более полумиллиона экспонатов. Многие из них имеют уникальную ценность.

Рижский музей истории и мореходства, расположенный в Вецриге рядом с Кафедральным собором, является одним из старейших музеев Европы. В настоящее время он находится в критическом состоянии. Протекающая крыша, рушащийся потолок, водопровод нужно чинить через день. У Минкульта нет денег на содержание музея. Минфин же отказался помочь спасти музей , находящийся в критическом состоянии.

20 лет назад Минфин перенял в собщственность здание музея у Минкульта. За здание отвечает госагентство недвижимости и, где говорят: более 15 лет с музеем действует Договор управления и пользования. Он предусматривает, что полное управление, обслуживание и долгосрочное инвестиционное планирование объекта осуществляется самим музеем. Сбор денег также является обязанностью музея.

Окна в здании - старые и разбитые. Но как исторический памятник, самостоятельно, без реставраторов и проекта, их не отремонтировать. Теплоснабжение функционирует с советских времен. Сотрудники музея иронизируют, что со следующего года закон обязывает общественные здания устанавливать оборудование, регулирующее теплоснабжение, но здесь это физически невозможно.

Основная ценность музея – коллекция - большей частью хранится в не соответствующих ей помещениях. С плохой или отсутствующей вентиляцией, созданной еще в советские годы. Во многих местах рабочие места сотрудников зажаты между полками с окаменелостями столетней давности. Что противоречит любым стандартам хранилища. Некоторые экспонаты хранятся в холодильниках, что тоже не является подходящим способом, а других холодных витрин нет.

Год назад комиссия Рижской думы осмотрела музей. Она пришла к выводу, что один из фасадов двора музея находится в настолько плохом состоянии, что внесен в список объектов, ухудшающих окружающую среду. Таким образом, в этом году Рижскому самоуправлению придется платить повышенный налог на недвижимость – 42 тысячи евро.

Лишь небольшая часть систем канализации, отопления и водоснабжения расположена в подвале музея. Там большую часть из них уже заменили, потому что они покрываются известковым налетом и перестают функционировать. На память одна такая труба, снятая инженерами, хранится в кабинете заведующего хозотделом. Но большая часть коммуникаций закопана во дворовой части земли, где находится историческое покрытие, которое невозможно выкопать самостоятельно. Поэтому музей живет на "пороховой бочке". Вода и отопление могут закончиться в любой момент.

В настоящее время музей не платит за помещения. Менеджер предлагает заключить договор аренды. Затем придется заплатить арендную плату, что позволит запланировать некоторые работы по техническому обслуживанию. Но это все равно не решит вопрос с капитальным ремонтом - с протекающей крышей, отоплением, водоснабжением, обрушившимся потолком.

По словам Андриса Варны, члена правления VAS Valsts nekustamie īpašumi, "речь идет о выплатах, которые производятся каждый месяц. Мы не говорим о том, что это жилой дом, которому нужно около 10-15 миллионов. Сейчас нам предстоит говорить о полной реконструкции музея, о чем мы сейчас не говорим... Это значит, что наш музей придется куда-то переместить минимум на три года".

Состояние и износ здания музея уже достигли около 40%, что можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Контракты на управление и использование были заключены с другими музеями. Это помогает накопить специальный фонд, который можно использовать для более масштабных работ. И не ухудшайте состояние здания.

Как рассказали в Минфине, Минкульт запросил деньги на реконструкцию музея на ближайшие 3 года - почти 3 миллиона (815 901 евро на 2024 год, 886 884 евро на 2025 год, 964 043 евро на 2026 год). А также деньги, которые позволили бы нам заключить договор аренды. Для этого потребуется еще 394 200 евро в год.

В Минфине ответили, что учитывая ограниченные возможности госбюджета, заявка не будет поддержена.

В музее представили несколько проектов. Самый старый был сделан еще в 2008 году. Сотрудники музея опасаются, что здание придется закрыть из-за какой-то серьезной аварии. Министр культуры предлагает сесть за стол переговоров обоих министерств и поискать решение. Потому что у нее нет ответа, что делать в данный момент.

"Меня это очень беспокоит. Поэтому я рада, что этот разговор начался. Минфин говорит, разбирайтесь сами?Это невозможно. Я могу показать разные таблицы, расчеты, но содержание музеев, учреждений памяти – это вопросы ценностей, а не вещи, которые принесут немедленную экономическую отдачу", - сказала министр культуры Агнесе Логина.

Как рассказал директор Рижского музея истории и мореходства, многие технические проблемы в музее удалось решить только благодаря Иманту Заулсу, который в свои 80 лет все еще пытается спасти обрушившиеся потолок, трубы и крышу в условиях полного отсутствия денег.