ГАЛЕРЕЯ | Изысканная нагота: Александр Ивашкевич открыл выставку своих фоторабот „Силуэт в будуаре“

Основное направление в котором работает Ивашкевич - портретная и будуарная фотография. „Свое вдохновение я черпаю в работах великих живописцев прошлых веков, именно их видение красоты лица и тела созвучно моему восприятию и ощущению мира сегодня“ - говорит художник. И в современных леди Александр стремится увидеть и запечатлеть то, что заставляло мужчин прошлых времен разгадывать женщин, восхищаться, и увлекаться ими.

Его работы подобны живописным полотнам, они как будто не принадлежат нашему времени, хотя в действительности родились здесь и сейчас. „Я убежден, что у человека есть необходимость чувствовать мир гораздо глубже и тоньше, чем нам предлагает сегодняшнее время“.

25 индивидуальных и 13 коллективных выставок в странах Европы, участие в Biennale Fondazione Modigliani в Венеции, множество публикаций в журналах в Эстонии и за рубежом принесли автору призы и награды в миремеждународной художественной фотографии. Работы Александра находятся в частных коллекциях в Германии, Италии, Латвии, Нидерландах, Норвегии, России, Швеции, Великобритании и США.

Смотрите галерею с открытия выставки!