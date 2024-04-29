ВИДЕО | Вилле Хаапасало в Таллинне: „С Зеленским не общаемся – он президент, а я пекарь из Финляндии“(24)
В Эстонию с творческим визитом приехал финский актер Вилле Хаапасало - в понедельник, 29 апреля, Вилле выступит со своим ностальгирующе-юмористическим концертом в Таллинне, а 30 апреля - в Нарве. Журналисту Rus Delfi Виктории Соломончук удалось пообщаться с актером до начала его мини-гастролей. Чем примечателен для Вилле Таллинн, какое его любимое место в столице Эстонии и о чем будет творческий вечер - смотрите в видео!
С актером мы встретились в лобби роскошного отеля сразу после его прибытия в Таллинн. Несмотря на усталость после проделанного пути, актер был в хорошем расположении духа и охотно шел на контакт с журналистом. К сожалению, времени на общение было немного, ведь буквально сразу после заселения в номер актеру необходимо выезжать на площадку, где его будут ждать зрители.
„Последний раз в Таллинне я был месяцев восемь назад. Единственное, не могу понять, почему здесь на градусов десять теплее чем в Хельсинки?! Мне когда на пароме сказали о температуре в Таллинне - я не поверил! Вроде расстояние небольшое, а тут все равно теплее“, - радостно поделился первыми впечатлениями Вилле.
Актер рассказал и про любимые места в Таллинне, а также не смог не восхититься современностью эстонской столицы: „Новое место для меня, куда вообще-то привели меня мои дети - Теллискиви. Они об этом узнали раньше, чем я, решили мне показать - и я влюбился! В Таллинне все очень быстро меняется, ремонта очень много. Впервые в Таллинн я приехал году в 97-м, и если сравнить Таллинн сейчас с тем временем - столицу не узнать. Это очень европейский город“
После записи видео мы еще немного пообщались с Вилле. Поговорили о его актерской деятельности в прошлом и будущем, об общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсудили ресторанный бизнес артиста.
Как популярный актёр пришёл к идее бизнеса в сфере общепита? Это была вынужденная мера?
- Я расскажу тебе историю, откуда это пошло. В девяностых годах, когда жил в Ленинграде, я ничего не мог найти, никакой еды, потому что все было по талонам, а я не знал, где искать чёрный рынок. Я голодал. И однажды по запаху, очень вкусному и аппетитному запаху, я нашел подвал. Когда я зашел, люди очень долго, пристально смотрели на меня: там сидели такие огромные мужики с большими шеями и все разом смотрели на меня. Я со словарём начинаю говорить, что хочу есть. Нет ли у них чего-нибудь поесть... Они мне - садись! И принесли хачапури и лобио. Я попытался заплатить какими-то деньгами, но они отмахнулись от меня, мол, иди отсюда. В общем, ходил я так к ним каждый день на протяжении полутора лет и каждый день ел хачапури и лобио. Я ничего за полтора года не ел, кроме этого, и в момент, когда стали уже появляться какие-то продукты в магазинах, я решил, что если я когда-нибудь задумаю открывать ресторан, то это будет грузинский ресторан. Вот такая мечта была.
И лет восемь назад я открыл первый ресторан, но это было больше как прикольное хобби, а сейчас это стало у меня уже практически главной работой.
Вы снимались с Владимиром Зеленским в серии фильмов „Любовь в большом городе“. Поддерживаете ли вы с ним сегодня какую-то связь?
- Ну, это невозможно. Он президент, а я пекарь из Финляндии. Мы не общаемся.
А могли ли вы тогда представить, что снимаетесь в одном фильме с будущим президентом?
- Никогда, никогда не мог подумать, но в этом мире случаются чудеса. По крайней мере, не видел, чтобы он хотел заниматься политикой, когда мы работали вместе.
Общаетесь ли вы с какими-то российскими коллегами по актерскому цеху?
- У меня в России есть друзья, с которыми общаюсь, но не часто, а есть бывшие друзья. Есть те, в ком я разочаровался.
Поделитесь своими планами на будущее...
- Я не планирую свою жизнь далеко. Я живу настоящим. Последние четыре года, с началом пандемии и войны, я полностью изменил свою профессию и сейчас занимаюсь разными вещами. Сегодня я решил провести творческий вечер, потому что четыре года не выходил на сцену. Соскучился. Это как водитель, который не сидел за рулем четыре года. Это для меня новый опыт, который может принести удовольствие от общения с людьми.
Я хочу понять, стоит ли мне продолжать это дело. У меня нет заранее заготовленного текста. Важно, чтобы общение с зрителями приносило удовольствие. Если это будет, значит, стоит продолжать.
Во вторник, 30 апреля, Вилле Хаапасало проведет творческую встречу в Нарве. Билеты и подробную информацию смотрите по ссылке.