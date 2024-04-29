ВИДЕО | Вилле Хаапасало в Таллинне: „В Эстонии отношение даже более европейское, чем в Финляндии“

С актером мы встретились в лобби роскошного отеля сразу после его прибытия в Таллинн. Несмотря на усталость после проделанного пути, актер был в хорошем расположении духа и охотно шел на контакт с журналистом. К сожалению, времени на общение было немного, ведь буквально сразу после заселения в номер, актеру необходимо выезжать на площадку, где его будут ждать зрители.

„Последний раз в Таллинне я был месяцев восемь назад. Единственное, не могу понять, почему здесь на градусов десять теплее чем в Хельсинки?! Мне когда на пароме сказали о температуре в Таллинне - я не поверил! Вроде расстояние не большое, а тут все равно теплее“, - радостно поделился первыми впечатлениями Вилле.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Актер рассказал и про любимые места в Таллинне, а также не смог не восхититься современностью Эстонской столицы: „Новое место для меня, куда вообще-то привели меня мои дети - Таллискиви. Они об этом узнали раньше чем я, решили мне показать - и я влюбился! В Таллинне все очень быстро меняется, ремонта очень много. Впервые в Таллинн я приехал в году 97-м, и если сравнить Таллинн сейчас с тем временем - столицу не узнать. Это очень европейский город“

После записи видео мы еще немного пообщались с Вилле. Поговорили его актерской деятельности в прошлом и будущем, об общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсудили ресторанный бизнес артиста.

Как популярный актёр пришёл к идее бизнеса в сфере общепита? Это была вынужденная мера?