ГАЛЕРЕЯ | На пути к победе: Эстония проводила 5Miinust x Puuluup на Евровидение

Ранним утром в понедельник, 29 апреля, 5Miinust и Puuluup, представляющие Эстонию на Евровидении, а также часть делегации вылетели в Мальмё, где в этом году пройдет песенный конкурс. Несмотря на ранний час, артисты, выступавшие во втором полуфинале с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, выглядели полными энергии и воодушевления. Смотрите, как 5Miinust и Puuluup отправлялись на песенный конкурс.