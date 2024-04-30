Шоубиз
30.04.2024, 11:10

ГАЛЕРЕЯ | На пути к победе: Эстония проводила 5Miinust x Puuluup на Евровидение

 (1)
5Miinust ja Puuluup Tallinna lennujaamas
5Miinust ja Puuluup Tallinna lennujaamas
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Ранним утром в понедельник, 29 апреля, 5Miinust и Puuluup, представляющие Эстонию на Евровидении, а также часть делегации вылетели в Мальмё, где в этом году пройдет песенный конкурс. Несмотря на ранний час, артисты, выступавшие во втором полуфинале с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, выглядели полными энергии и воодушевления. Смотрите, как 5Miinust и Puuluup отправлялись на песенный конкурс.

ERR подарил 5Miinus и Puuluubi кожаные браслеты для Евровидения с текстом припева песни Евровидения „Мы можем быть услышанными сегодня“.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии