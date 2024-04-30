Шоубиз
30.04.2024, 08:03

Обвиненного в сексуализированных домогательствах Жерара Депардье выпустили из-под стражи

 
Жерар Депардье
Жерар Депардье
ФОТО: Alessandro Bianchi | Scanpix

Французский актер Жерар Депардье, которого утром 29 апреля задержали в Париже по уголовному делу о домогательствах, после допроса выпущен из-под стражи. Об этом сообщил телеканалу BFMTV адвокат артиста.

«Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», — сообщил адвокат актера Кристиан Сен-Пале.

Напомним, Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии две женщины. Один из инцидентов произошел в 2014 году на съемках фильма «Волшебник и сиамцы». Женщина рассказала, что актер домогался ее при подготовке к съемкам — «трогал ее ягодицы и отпускал нецензурные комментарии», а во время съемок он продолжил трогать ее за интимные места и делать «откровенные сексуальные предложения».

Вторая заявительница сообщила, что в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» Депардье схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», а затем стал трогать за интимные места и озвучивать предложения сексуального характера.

75-летний актер все обвинения отвергает.

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