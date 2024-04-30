Обвиненного в сексуализированных домогательствах Жерара Депардье выпустили из-под стражи

Напомним, Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии две женщины. Один из инцидентов произошел в 2014 году на съемках фильма «Волшебник и сиамцы». Женщина рассказала, что актер домогался ее при подготовке к съемкам — «трогал ее ягодицы и отпускал нецензурные комментарии», а во время съемок он продолжил трогать ее за интимные места и делать «откровенные сексуальные предложения».