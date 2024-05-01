Война клубничных джемов: королевская семья нашла способ отомстить Меган Маркл

Впрочем, планам на массовые продажи не суждено сбыться. По примеру Меган Маркл представители Букингемского дворца также объявили о продаже "клубничного джема" со знаками королевской семьи, только стоить он будет гораздо меньше — всего 3 фунта стерлингов (3 евро) за штуку. Ситуацию усложняет тот факт, что Маркл официально не имеет права продавать товары с инициалами Виндзоров, поскольку она и принц Гарри "отреклись" от королевской семьи.

По информации таблоида Express.co.uk, Букингемский дворец осознанно пошел на конкуренцию с Маркл, тем самым предупреждая ее будущие попытки "нажиться" на наследии Британии. По слухам, Меган не ограничится одними лишь джемами, в ее планы также входит продажа различных бытовых товаров: от соусов до кормов для домашних питомцев. Все с инициалами герцога и герцогини, на которые ни она, ни Гарри не имеют права.

Впрочем, Виндзоры на "клубничном джеме" тоже останавливаться не собираются. На сайте дворца уже официально объявлено о старте продаж целой серии джемов на любой вкус.