Галкин показал Пугачеву после душа – честное фото в халате

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже почти двадцать лет. За это время они не только стали родителями и построили для своей семьи настоящий замок, но и прошли огонь, воду, медные трубы и эмиграцию.

Пугачева все еще находится в Израиле, и теперь мы знаем, как она выглядит по утрам. Максим Галкин в своем личном блоге поделился фотографией любимой женщины после душа.

На снимке 75-летняя Алла Борисовна позирует на террасе. Она одета в розовый халат с вышивкой, ее волосы убраны под белоснежное полотенце, на лице ноль макияжа.