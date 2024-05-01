Комиссия по культуре поддерживает строительство нового теледома в качестве государственно важного строения культуры

По словам председателя комиссии Хельо Пикхоф, благодаря принятому Рийгикогу в марте закону наступил исторический момент. „Комиссия по культуре заслушала предложение министра культуры и вновь подтвердила, что поддерживает строительство нового теледома в качестве государственно важного строения культуры“, – сказала Пикхоф. Она добавила, что после того, как Культурный капитал Эстонии одобрит решение о финансировании нового теледома, можно будет объявить международный государственный тендер.

Заместитель председателя комиссии Тынис Лукас отметил, что нынешний теледом находится в крайне плачевном состоянии, представляет опасность для людей и, ввиду амортизации, – значительную нагрузку для бюджета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации. По этой причине решение, принятое сегодня комиссией, является знаковым. Лукас добавил, что, по планам, строительство нового здания завершится в 2027 году.

В заседании приняли участие министр культуры Хейди Пурга и руководитель Культурного капитала Эстонии Маргус Алликмаа. Министр отметила, что выбираемое строение культуры должно выполнять стратегические цели в сфере культуры, быть объектом государственной важности и быть важным для национальной культуры. Новый теледом соответствует этим критериям. Участники заседания отметили, что были представлены временной график строительства и максимально подробный обзор запланированного строения, его функций, его значения с культурно-политической точки зрения, запланированных видов деятельности и его соответствия другим правовым актам.

Совет Культурного капитала рассмотрит предложение министра культуры 15 мая.

В 2021 году Рийгикогу утвердил список государственно важных строений культуры, в который входит пять объектов. Принятый в марте закон позволяет совету Культурного капитала по предложению министра культуры и при одобрении комиссии по культуре финансировать строительство еще одного государственно важного строения культуры, если это не повлияет на завершение работ по уже включенным в список объектам.