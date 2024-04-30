Сенсация мирового рока The HU исполнит в Таллинне старомонгольские боевые кличи

Группа The HU, созданная в 2016 году в монгольском Улан-Баторе, использует в своем творчестве традиционную монгольскую музыку, искусно смешивая ее с элементами современного рока. В результате образуется невероятный коктейль, покоривший публику во всем мире. В состав коллектива входят Гала, Джая, Тэмка и Энхууш. Музыканты активно используют монгольские национальные инструменты, такие как моринхур (морин в переводе с монгольского означает „конь“, хуур – „музыкальный инструмент“), топшур (щипковый музыкальный инструмент с 2 волосяными струнами) и тумур хуур (еврейская / челюстная арфа). Игра на этих инструментах сочетается с современными гитарными семплами и сопровождается гипнотическим горловым пением.

Название The HU происходит от монгольского слова, означающего „человек“. Сами музыканты называют свой стиль хунну-роком, поскольку во многом они вдохновлялись именно древней монгольской империей Хунну. Мы здесь, на Западе, лучше знаем этот народ как гуннов. Музыка The HU тесно переплетена с их древней культурой, в нее интегрированы даже старомонгольские боевые кличи и поэтические тексты.

Предварительная продажа билетов на концерте The HU начнется для членов клуба Live Nation Estonia в 10 часов утра 1 мая. Открытая продажа билетов в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi стартует в 10 часов утра 3 мая.