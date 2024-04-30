День Таллинна отметят насыщенной двухдневной программой мероприятий(1)
В этом году исполняется 776 лет с тех пор, как Таллинн получил Любекское городское право. В честь этого важного исторического события уже в двадцать третий раз город проведет День Таллинна. Праздничные мероприятия пройдут 15 и 18 мая и будут открыты для всех жителей и гостей столицы.
«Получение в 1248 году Любекского городского права стало важным моментом в истории Таллинна, связавшим наш город с правовым, культурным и экономическим пространством европейских городов. День Таллинна – это память об этом знаменательном событии и дань уважения богатому культурному и историческому наследию нашего города. Программа Дня Таллинна объединяет истории прошлого и настоящего, сближая людей и поддерживая чувство родного города. На этом празднике каждый найдет себе занятие по душе. Мы приглашаем всех присоединиться к этому событию», – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Празднование Дня Таллинна по традиции начнется со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, которая знаменует собой сотрудничество между Верхним и Нижним городом. Согласно обычаю, премьер-министр должен постучать в городские ворота со стороны Тоомпеа, их откроет мэр, после чего руководители поприветствуют горожан. Премьер-министр Кая Каллас и мэр Евгений Осиновский откроют ворота на Люхике Ялг в среду, 15 мая, в 10:00.
15 мая с 12 до 19 часов для бесплатного посещения будет открыта Таллиннская ратуша, старейшая ратуша в Северной Европе. В этот день под сопровождение Таллиннского полицейского оркестра двери Ратуши торжественно откроет мэр Таллинна.
С 12:30 до 13:15 можно будет насладиться концертом виолончелистов Tšellopoisid, выступающих на балконе здания Таллиннского городского собрания. До 16 часов дом Таллиннского городского собрания будет также открыт для бесплатного посещения.
15 мая Таллиннский городской музей познакомит с историей города – на этот раз музей приглашает всех желающих присоединиться к исторической экскурсии на трамвае. Экскурсии на эстонском языке начнутся в 14 и 18 часов, а на русском – в 16 часов. Трамвай будет отправляться от трамвайной остановки Vana-Lõuna. Экскурсия продлится около часа. Для участия в экскурсии необходим бесплатный билет, который можно забронировать на сайте Городского музея со 2 мая (см. информацию о билетах).
Хорошая новость и для любителей музеев – вход в филиалы Таллиннского городского музея (Музей городской жизни, Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк, Mузей Каламая и другие) будет стоить всего один евро, а с музейной картой посещение бесплатно (см. подробнее). Для посещения детского музея «Мийямилла» необходимо заранее зарегистрироваться на сайте музея.
В субботу 18 мая горожан также ждет насыщенный день: мероприятия будут проходить с раннего утра до позднего вечера.
С 10 до 17 часов в квартале Теллискиви пройдёт крупнейший в Таллинне фестиваль повторного использования UK Fest, где можно подарить новую жизнь старым вещам. На месте можно будет не только что-то купить, но и продать свои вещи. Помимо горожан в фестивале также примут участие центр повторного использования Uuskaustuskeskus, благотворительный магазин Красного креста Punane Ristik и организация Humana.
С 12 до 16 часов таллинцев приглашают на Семейный день в парке Кадриорг (площадка у статуи Аполлона позади розария). На празднике пройдут различные представления, в том числе шоу научного театра и выступление вокальной студии, а также детский спектакль «Умка – белый медвежонок». В 15:00 состоится концерт Ярека Касара.
С 12 до 19 часов в Летной гавани пройдет динамичный фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. Программа фестиваля будет наполнена захватывающими соревнованиями и выступлениями по уличным видам спорта, а также разными спортивными активностями для всех возрастов (см. программу). Вход на фестиваль свободный. Для участия в соревнованиях можно зарегистрироваться на сайте https://www.ghettogames.com/.
С 13:30 до 14:30 на площади Вабадузе выступят различные танцевальные коллективы. Будет показана танцевально-акробатическая программа команды TalTech Cheerleaders и выступление старейшего в Эстонии ансамбля ирландского танца Solas. Кроме того, зрители смогут потанцевать во время выступлений сетоского ансамбля Kiiora и других народных танцевальных коллективов Таллинна (см. программу). Вести мероприятие будет известный постановщик танцев Калев Ярвела.
С 18:00 до 21:30 любителей музыки приглашают в мустамяэский парк Мянни. Первым музыкальное настроение задаст DJ Андрес Альясте, а затем своим мощным барабанным шоу сцену зажжёт Сийм Коппель.
С 20 до 22 часов в Тоомпарке пройдет зрелищный концерт-спектакль «Многоликий город», рассказывающий о разных эпохах, людях и культурном богатстве, которые вместе составляют облик Таллинна сегодня. Во время представления будут созданы специальные музыкальные инсталляции, где встретятся прошлое и настоящее, вместе с различными музыкальными стилями и культурами.
В честь Дня Таллинна со своего почетного места на вершине башни спустится легендарный Старый Томас (в исполнении Марта Тооме), чтобы посмотреть, как идут дела у горожан. Солистами выступят: Хейди Тамме, Михкель Рауд, Танель Падар, Сюнне Валтри, Таня Михайлова-Саар и Reket. Режиссер постановки – Вейко Тубин, музыкальный руководитель – Сийм Аймла. Вход на мероприятие будет открыт с 19:00.
С 20 до 23 часов празднование Дня Таллинна завершится вечеринкой в Батарейной крепости. В 20:00 откроются двери, вечеринку начнет DJ Fieldz, а в 22:00 на сцене выступят Púr Múdd и Grete Paia. На месте также будут предложены еда и напитки, приходить со своими на мероприятие не разрешается.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте tallinn.ee/et/tallinnapaev/programm или на странице мероприятия в Facebook www.facebook.com/events/299352083186047/.
Вход на все мероприятия Дня Таллинна свободный, программа дополняется.