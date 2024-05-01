"Она знает, что я сумасшедший": 64-летний гитарист U2 расстался с моделью на 19 лет моложе его

„После более чем 10 лет брака музыкант Адам Клейтон и юрист Мариана Тейшейра де Карвальо мирным путем развелись. Оба будут продолжать заниматься уходом за своей дочерью и просят уважать частную жизнь семьи“, — сообщил официальный представитель Клейтона СМИ.

Напомним, что Адам и Мариана познакомились на карнавале в Бразилии в 2012 году. Спустя четыре года рокер сделал ей предложение руки и сердца. Пара поженилась в Дублине в 2016 году. На мероприятии присутствовали коллеги Клейтона по музыкальному коллективу.

В июне 2017 года Адам Клейтон прокомментировал свои отношения с Мариной словами: „Я встретил юриста, она была очень умна и красива. Мы начали встречаться. Я женился на Мариане трезвым. Не думал, что это произойдет. Она никогда не видела меня пьющим, но знает, что я сумасшедший“.