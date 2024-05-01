Сын Зайцева не приехал к могиле отца в годовщину смерти модельера

Собрались друзья и близкие Вячеслава Михайловича, в том числе, приехала его внучка Мария. А вот сын Егор присутствовать на кладбище в памятный день не смог. Вместо него приехали его друзья-байкеры. Сам Зайцев-младший сейчас лежит в клинике из-за проблем с сердцем.

Памятника еще нет, но друг и партнер Зайцева Вадим Хусаинов сказал, что в ближайшее время он обязательно появится.

«Могила Вячеслава Михайловича находится в очень достойном состоянии. Посмотрите, как здесь все чистенько и аккуратно. Радует, что сегодня люди, которые любили Зайцева, приехали почтить его память», - сказал Хусаинов журналистам.