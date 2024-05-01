Шоубиз
01.05.2024, 11:12

Пустой аккаунт: Настя Ивлеева удалила весь контент в своем Инстаграме

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Пустой аккант Ивлеевой
Пустой аккант Ивлеевой
ФОТО: Erakogu

Анастасия Ивлеева ликвидировала все посты в двух своих аккаунтах в социальной сети. С чем это связанно, пока неизвестно.

На днях же Ивлеева опубликовала в личном телеграм-канале пост по случаю 40 дней после теракта в Крокусе. „40 дней — важный рубеж для души человека. Давайте сегодня вспомним погибших, помолимся за упокоение их душ, по возможности поможем нуждающимся рядом с нами и сделаем это в память об ушедших“, — написала она.

На прошлой неделе Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей (500 евро) за дискредитацию армии. По данным РИА Новости, административный протокол на ведущую составили из-за поста двухлетней давности

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