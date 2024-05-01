01.05.2024, 11:12
Пустой аккаунт: Настя Ивлеева удалила весь контент в своем Инстаграме(5)
ФОТО: Erakogu
Анастасия Ивлеева ликвидировала все посты в двух своих аккаунтах в социальной сети. С чем это связанно, пока неизвестно.
На днях же Ивлеева опубликовала в личном телеграм-канале пост по случаю 40 дней после теракта в Крокусе. „40 дней — важный рубеж для души человека. Давайте сегодня вспомним погибших, помолимся за упокоение их душ, по возможности поможем нуждающимся рядом с нами и сделаем это в память об ушедших“, — написала она.
На прошлой неделе Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей (500 евро) за дискредитацию армии. По данным РИА Новости, административный протокол на ведущую составили из-за поста двухлетней давности