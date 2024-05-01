Пустой аккаунт: Настя Ивлеева удалила весь контент в своем Инстаграме

На днях же Ивлеева опубликовала в личном телеграм-канале пост по случаю 40 дней после теракта в Крокусе. „40 дней — важный рубеж для души человека. Давайте сегодня вспомним погибших, помолимся за упокоение их душ, по возможности поможем нуждающимся рядом с нами и сделаем это в память об ушедших“, — написала она.