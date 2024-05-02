В Таллинне пройдет благотворительный балетный гала-концерт: купив билет - поможешь Александру дышать!

В сотрудничестве с Детским фондом мы хотим помочь тяжело больному юноше Александру. Все средства с продажи билетов будут направлены в Детский фонд для покупки дорогостоящего лекарства для Александра.

В рамках гала-концерта на сцену выйдут ученики балетных школ и студий со всей Эстонии: Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio, Bolero Balletistuudio из Нарвы, tantsustuudio „Kullerkupp“ из Нарва-Йыесуу, Kersti Adamsoni Balletistuudio из Пярну, Tantsu-ja balletikool „Fleur“ из Тарту,Läänemaa Balletistuudio из Хаапсалу, Maria Balletistuudio из Курессааре, Marina Chirkova Balletiakadeemia, Iris Balletistuudio, ETA Tantsukool, Tantsuteater Polly, MUBA и Goltsman Ballet Studio из Таллинна.

На сцене выступают также профессиональные артисты Мехис Саабер, Полина Альберт, Александра Кузнецова, Сандра Ива, Алексей Зотович, Анна Фарафонова.Зрителю будут представлены как номера из классического балетного наследия, так и постановки современных хореографов.

Купить билет на мероприятие можно по ссылке.