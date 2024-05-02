Вера Брежнева показала свою виллу в Италии

Сейчас же певица не стала сообщать, с кем она приехала на отдых. При этом Вера часто выкладывает в микроблог фото-и видеоотчеты городских пейзажей, а также интерьеров апартаментов.

Вера Брежнева восемь лет была замужем за музыкантом и продюсером Константином Меладзе, но осенью прошлого года они публично объявили о том, что разводятся. Общих детей у пары не было.