Шоубиз
02.05.2024, 12:37

Вера Брежнева показала свою виллу в Италии

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Вера Брежнева
Вера Брежнева
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вера Брежнева сейчас отдыхает в Италии, где расположен их с Константином Меладзе загородный дом. Ранее она с экс-супругом часто проводили там время.

Сейчас же певица не стала сообщать, с кем она приехала на отдых. При этом Вера часто выкладывает в микроблог фото-и видеоотчеты городских пейзажей, а также интерьеров апартаментов.

Скриншот из Инстаграм-сторис

Вера Брежнева восемь лет была замужем за музыкантом и продюсером Константином Меладзе, но осенью прошлого года они публично объявили о том, что разводятся. Общих детей у пары не было.

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