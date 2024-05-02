02.05.2024, 12:37
Вера Брежнева показала свою виллу в Италии(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вера Брежнева сейчас отдыхает в Италии, где расположен их с Константином Меладзе загородный дом. Ранее она с экс-супругом часто проводили там время.
Сейчас же певица не стала сообщать, с кем она приехала на отдых. При этом Вера часто выкладывает в микроблог фото-и видеоотчеты городских пейзажей, а также интерьеров апартаментов.
Вера Брежнева восемь лет была замужем за музыкантом и продюсером Константином Меладзе, но осенью прошлого года они публично объявили о том, что разводятся. Общих детей у пары не было.