Состояние Брюса Уиллиса ухудшается: Деми Мур готовится к прощанию

В свое время Брюс Уиллис и Деми Мур заставили многих поверить в то, что настоящая любовь все-таки существует. Впервые они встретились на премьере фильма „Слежка“ в Лос-Анджелесе в 1987 году, и на тот момент сердце актрисы было уже занято. Она встречалась с режиссером Эмилио Эстевесом, однако он на светском вечере все время куда-то пропадал, а Брюс не мог оставить прекрасную Деми в одиночестве. Уже ближе к ночи он попросил ее написать номер телефона прямо у него на руке, а, когда уезжал домой на своем лимузине, высунулся из люка и несколько раз прокричал: „Деми!“. Вскоре Мур рассталась со своим возлюбленным и уехала с Брюсом в романтическое путешествие в Лас-Вегас, во время которого получила предложение руки и сердца.

Свадьбу звезды Голливуда сыграли через четыре месяца и прожили в браке 13 лет. За это время они стали родителями троих дочек. Развелись Брюс и Деми в 2000 году, и хотя их расставание прошло не совсем гладко, со временем экс-супругам удалось наладить отношения, доказав всем, что страсть — это временное явление, а вот дружба — она навсегда.

С момента развода звезд прошло уже 24 года, однако Уиллис и Мур до сих пор остаются близкими людьми. Сейчас, когда актер борется с тяжелой болезнью, Деми много о нем заботится и помогает нынешней супруге „крепкого орешка“ Эмме Хемминг. Напомним, что еще несколько лет назад Брюсу Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию. Сейчас актер уже практически не помнит многих друзей и знакомых, но бывшую жену все еще узнает. Впрочем, прогнозы, которые делают врачи, звучат неутешительно. Актриса считает, что в скором времени их с Брюсом связь тоже разорвется и морально готовится к этому.

„Она прожила рядом с ним большую часть жизни и благодарна за все, через что им довелось пройти. Наблюдение за тем, как он справляется с трудностями, показало Деми, что значит, быть бойцом. Это горько, но в то же время вдохновляюще. Она восхищается Брюсом и готовится к их эмоциональному прощанию“, — отмечают источники издания InTouch.

Поскольку лобно-височная деменция считается неизлечимой, состояние Брюса Уиллиса постепенно ухудшается. При этом супруга актера Эмма Хемминг говорит, что в жизни „крепкого орешка“ есть место не только „горю и печали“, но и „любви, поддержке и радости“.