Состояние Брюса Уиллиса ухудшается: Деми Мур готовится к прощанию(13)
Актер уже давно не узнает многих своих знакомых, однако с Деми Мур все еще остается очень близок. Но и это в скором времени может измениться. Врачи еще в конце прошлого года говорили, что Брюс вряд ли проживет больше года.
В свое время Брюс Уиллис и Деми Мур заставили многих поверить в то, что настоящая любовь все-таки существует. Впервые они встретились на премьере фильма „Слежка“ в Лос-Анджелесе в 1987 году, и на тот момент сердце актрисы было уже занято. Она встречалась с режиссером Эмилио Эстевесом, однако он на светском вечере все время куда-то пропадал, а Брюс не мог оставить прекрасную Деми в одиночестве. Уже ближе к ночи он попросил ее написать номер телефона прямо у него на руке, а, когда уезжал домой на своем лимузине, высунулся из люка и несколько раз прокричал: „Деми!“. Вскоре Мур рассталась со своим возлюбленным и уехала с Брюсом в романтическое путешествие в Лас-Вегас, во время которого получила предложение руки и сердца.
Свадьбу звезды Голливуда сыграли через четыре месяца и прожили в браке 13 лет. За это время они стали родителями троих дочек. Развелись Брюс и Деми в 2000 году, и хотя их расставание прошло не совсем гладко, со временем экс-супругам удалось наладить отношения, доказав всем, что страсть — это временное явление, а вот дружба — она навсегда.
С момента развода звезд прошло уже 24 года, однако Уиллис и Мур до сих пор остаются близкими людьми. Сейчас, когда актер борется с тяжелой болезнью, Деми много о нем заботится и помогает нынешней супруге „крепкого орешка“ Эмме Хемминг. Напомним, что еще несколько лет назад Брюсу Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию. Сейчас актер уже практически не помнит многих друзей и знакомых, но бывшую жену все еще узнает. Впрочем, прогнозы, которые делают врачи, звучат неутешительно. Актриса считает, что в скором времени их с Брюсом связь тоже разорвется и морально готовится к этому.
Поскольку лобно-височная деменция считается неизлечимой, состояние Брюса Уиллиса постепенно ухудшается. При этом супруга актера Эмма Хемминг говорит, что в жизни „крепкого орешка“ есть место не только „горю и печали“, но и „любви, поддержке и радости“.