Шоубиз
02.05.2024, 17:03

Похудевшая Кристина Агилера позволила себе откровенный образ. Вдохновилась Бьянкой Цензори?

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Кристина Агилера
Кристина Агилера
ФОТО: Kay Blake | Scanpix

Певица Кристина Агилера, которая поразила публику своим похудение в прошлом году, теперь активно демонстрирует постройневшую фигуру.

Так, исполнительницу заметили на прогулке в весьма экстравагантном образе. Кристина была одета в черный боди с глубоким вырезом и колготки с эффектом кожи. Дополнила образ артистка черными солнцезащитными очками, колье на шее и черными туфлями на каблуке.

Агилера прогуливалась под руку с Мэттью Ратлером в тот момент, когда пару подловили папарацци.

Певица похудела на 20 килограм. Несмотря на комментарии злопыхателей, которые обвиняли звезду в употреблении специальных препаратов для похудения, она рассказала, что пересмотрела свое питание, став употреблять с пищей не более 1600 килокалорий в день, ограничила сладкое и стала есть больше растительной еды.

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RusDelfi
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