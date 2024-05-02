Похудевшая Кристина Агилера позволила себе откровенный образ. Вдохновилась Бьянкой Цензори?(1)
Певица Кристина Агилера, которая поразила публику своим похудение в прошлом году, теперь активно демонстрирует постройневшую фигуру.
Так, исполнительницу заметили на прогулке в весьма экстравагантном образе. Кристина была одета в черный боди с глубоким вырезом и колготки с эффектом кожи. Дополнила образ артистка черными солнцезащитными очками, колье на шее и черными туфлями на каблуке.
Агилера прогуливалась под руку с Мэттью Ратлером в тот момент, когда пару подловили папарацци.
Певица похудела на 20 килограм. Несмотря на комментарии злопыхателей, которые обвиняли звезду в употреблении специальных препаратов для похудения, она рассказала, что пересмотрела свое питание, став употреблять с пищей не более 1600 килокалорий в день, ограничила сладкое и стала есть больше растительной еды.