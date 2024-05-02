Популярная латвийская группа Dagamba начинает турне по Эстонии

Концерты Dagamba пользуются неизменной популярностью, в Латвии музыканты собирают стадионы как настоящие суперзвезды. Группа существует с 2011 года. Dagamba – это международный состав, базирующийся в Латвии. Ядро ансамбля составляют два виртуозных латвийских виолончелиста – друзья детства Валтерс Пуце и Антон Троцюк. В 2014 году к ним присоединился пианист из Литвы Дайнис Тенис и еще через пару лет – барабанщик Артур Ермак. Самым новым участником группы на данный момент является басистка Элис Брока, приглашенная в коллектив в 2020 году.

Dagamba известна далеко за пределами Латвии своим умением переделывать старую музыку на новый лад. На концертах группы в современной аранжировке звучат как жемчужины классической музыки, так и рок-хиты: от Бетховена до композиций Led Zeppelin.

За годы работы ансамбль записал несколько альбомов. Последний диск под названием „Bach Against the Machine“вышел в свет весной 2023 года. Именно с этой программой Dagamba успешно гастролирует по европейским концертным площадкам. Источником вдохновения послужили сочинения Иоганна Себастьяна Баха и творчество легендарной американской рок-группы „Rage Against the Machine“. Как всегда, Dagamba стремится соединить несоединимое – классику и рок.

На этой неделе программа „Bach Against the Machine“ будет представлена во всех концертных залах Eesti Kontsert. Выступления пройдут со 2-го по 4 мая в Пярну, Йыхви, Таллинне и Тарту. За 13 лет творческой деятельности группа Dagamba выступила в 15 странах, и каждый раз ее ждал теплый прием со стороны публики.