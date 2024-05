Популярная латвийская группа Dagamba начинает турне по Эстонии

За годы работы ансамбль записал несколько альбомов. Последний диск под названием „Bach Against the Machine“вышел в свет весной 2023 года. Именно с этой программой Dagamba успешно гастролирует по европейским концертным площадкам. Источником вдохновения послужили сочинения Иоганна Себастьяна Баха и творчество легендарной американской рок-группы „Rage Against the Machine“. Как всегда, Dagamba стремится соединить несоединимое – классику и рок.