Культура
02.05.2024, 12:17

Куда пойти в Тарту? От рейв-вечеринки, до лекции: недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы

 
Тарту 2024
Тарту 2024
ФОТО: Микк Отсар | Erakogu

В течение Вальпургиевой недели программа культурной столицы вместит в себя 54 мероприятия, которые пройдут в Тарту и Южной Эстонии. Программа рассказывает историю Искусства Выживания – это знания, навыки и ценности, которые помогут нам лучше жить в будущем. Изюминкой этой недели станет премьера документальной программы Survival Arts 5 мая, где зрителям будет представлено 8 фильмов.

Цель организаторов — создать лучшее будущее, вдохновленное культурой. В течение года зрителям будет предложено более 1000 различных мероприятий. В этом году Культурная столица Европы является главным событием Эстонии как по содержанию, так и по масштабу.

Цель организаторов — создать лучшее будущее, вдохновленное культурой. В течение года зрителям будет предложено более 1000 различных мероприятий. В этом году Культурная столица Европы является главным событием Эстонии как по содержанию, так и по масштабу.

Недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы Тарту 2024

Неделя 18

1. Хор на рассвете „Koidukoor. Kuulamisretk“

2.05 в 04:00 часа

Волость Пылва | Моосте, волость Пылва

Вход свободный

2. Выставка „Korporatsioon Lembela esimese sajandi näitus“

2.05 - 20.06 в 10:00 часов

Тарту | Музей горожанина 19 века

5-7€

3. Мероприятие „Tsensuuri haardes: zoomorfne eesti/balti karikatuur hilisimpeeriumis (1890–1905)“

2.05 в 18:00 часов

Тарту | Тартуский художественный музей

6€

4. Лекция в галерее Kogo / Kuidas käib kulgemine?

2.05 в 18:30

Тарту | Kogo galerii

Вход свободный

5. Tartu Uus Teater: TUNDMATUTE ASJADE METS

2.05 в 19:00 часов

Тарту | Tartu Uus Teater, малый зал

16-25€

6. Аудио-визуальное концертное представление „Mu rõõm on lihtne ja hea“

2.05 в 19:00 часов

Волость Эльва | Культурный центр Эльва

Вход свободный

7. LENsemble Vilnius (LT). Balti и Дни балтийской и эстонской музыки

2.05 в 19:00 часов

Тарту | Heino Elleri Muusikakool, зал Tubina

15-21€

8. Club night „New Beats for Europe“

2.05 в 22:00 часа

Тарту | Genialistide klubi

5€

9. Silent Disco

2. - 3.05 в 23:00 часа

Тарту | Tartu Uus Teater

7-10€

9. Хор на рассвете „Koidukoor. Kuulamisretk“

3.05 в 04:00 часа

Волость Пылва | Моосте, волость Пылва

Вход свободный

10. Фестиваль „Eriline elu“

3. - 4.05 в 10:00 часов

Волость Пылва | Деревня Кийдъярве

Вход свободный

11. Флэш-библиотека Национальной библиотеки

3. - 4.05 в 12:00 часов

Тарту | Plantarium by Jardin

Вход свободный

12. Лазанье по ящикам

3.05 в 15:00 часов

Тарту | ул. Кююни, Тарту

Вход свободный

13. Панельная дискуссия – Rikkalik (võõr)keelepagas, kuidas selleni jõuda?

3.05 в 17:00 часов

Тарту | TYPA trüki- ja paberikunstikeskus

Вход свободный

14. Tartu Uus Teater: TUNDMATUTE ASJADE METS

3.05 в 19:00 часов

Тарту | Tartu Uus Teater, малый зал

16-25€

15. Камерный хор Эстонской филармонии. Дни балтийской и эстонской музыки

3.05 в 19:00 часов

Тарту | Tartu Pauluse Kirik

15-50€

16. Представление „Bakhandid“

3.05 в 19:00 часов

Тарту | Klubi Gutenberg

20€

17. Tšellopoisid & Sõbrad | в культурном бассейне

3.05 в 20:00 часов

Волость Тырва | помещения городского бассейна

15-40€

18. Мероприятие: Mudamaadlus

3.05 в 20:00 часов

Тарту| На площадке за научным центром Ahhaa / behind Ahhaa Science Center

Вход свободный

19. Концерт-инсталяция „Ühisilma mutatsioonid“. Дни балтийской и эстонской музыки

3.05 в 21:00

Тарту | Tartu Sadamateater

15-50€

20. Хор рассвета / Dawn Chorus.. Глобальная круглосуточная прямая трансляция звуков рассвета

4. - 5.05 в 00:00 часов

Волость Пылва | Онлайн

Бесплатно

21. Толока на Эмайыги: Jõesuu и Reku

4.05 в 09:00 часов

Волость Эльва | Волость Эльва

Бесплатно

22. День безопасности с приключениями „Искусство выживания – Будь Готов!“

4. - 5.05 в 10:00 часов в Тарту

Вход свободный

23. Изобретения в городе: мастер-класс по изготовлению скворечников

4.05 в 11:00 часов

Тарту | Во дворе Тартуского городского музея

22€

24. CYCLE UP! – Кафе по ремонту

4.05 в 12:00 часов

Тарту | Внутренний двор Аппаратного завода

Вход свободный

25. Семейный день немецкого языка – Schnupperangebote Deutsch

4.05 в 12:00 часов

Тарту | Plantarium by Jardin

Вход свободный

26. Last One Standing

4.05 в 13:00 часов

Тарту | На берегу Эмайыги / Bank of Emajõgi

Вход свободный

27. Мероприятие: Põnevikusõprade klubi

4.05 в 16:00 часов

Тарту | Plantarium by Jardin

Вход свободный

28. Ansambel U: / Дни балтийской и эстонской музыки

4.05 в 19:00 часов

Тарту | Музей природы Тартуского Университета

15-50€

29. Рейв-вечеринка „Walpurgi öö“ | Oopus [Live], Planeet, Myss Kypsis

4. - 5.05 в 20:00 часов

Волость Тырва | помещения городского бассейна

4-13€

30. Мероприятие: Viljandi VI ÖÖtantsupidu

4.05 в 20:30

Вильянди | Певческое поле Вильянди

Вход свободный

31 Собрание короткометражных фильмов „Дикий юг“

5.05 - 2.06 в 09:00 Тарту | Южная Эстония

4-13€

32. Tempus Balticus trio. Дни балтийской и эстонской музыки

5.05 в 17:00 часов

Тарту | Музей Тартуского университета

15-50€

33. Дни балтийской и эстонской музыки: Стен Лассманн. Фортепианный вечер „Lainete laul“

5.05 в 19:00 часов

Тарту | Heino Elleri Muusikakooli Tubina saal

15-50€

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