Куда пойти в Тарту? От рейв-вечеринки, до лекции: недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы
В течение Вальпургиевой недели программа культурной столицы вместит в себя 54 мероприятия, которые пройдут в Тарту и Южной Эстонии. Программа рассказывает историю Искусства Выживания – это знания, навыки и ценности, которые помогут нам лучше жить в будущем. Изюминкой этой недели станет премьера документальной программы Survival Arts 5 мая, где зрителям будет представлено 8 фильмов.
Цель организаторов — создать лучшее будущее, вдохновленное культурой. В течение года зрителям будет предложено более 1000 различных мероприятий. В этом году Культурная столица Европы является главным событием Эстонии как по содержанию, так и по масштабу.
Цель организаторов — создать лучшее будущее, вдохновленное культурой. В течение года зрителям будет предложено более 1000 различных мероприятий. В этом году Культурная столица Европы является главным событием Эстонии как по содержанию, так и по масштабу.
Недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы Тарту 2024
Неделя 18
1. Хор на рассвете „Koidukoor. Kuulamisretk“
2.05 в 04:00 часа
Волость Пылва | Моосте, волость Пылва
Вход свободный
2. Выставка „Korporatsioon Lembela esimese sajandi näitus“
2.05 - 20.06 в 10:00 часов
Тарту | Музей горожанина 19 века
5-7€
3. Мероприятие „Tsensuuri haardes: zoomorfne eesti/balti karikatuur hilisimpeeriumis (1890–1905)“
2.05 в 18:00 часов
Тарту | Тартуский художественный музей
6€
4. Лекция в галерее Kogo / Kuidas käib kulgemine?
2.05 в 18:30
Тарту | Kogo galerii
Вход свободный
5. Tartu Uus Teater: TUNDMATUTE ASJADE METS
2.05 в 19:00 часов
Тарту | Tartu Uus Teater, малый зал
16-25€
6. Аудио-визуальное концертное представление „Mu rõõm on lihtne ja hea“
2.05 в 19:00 часов
Волость Эльва | Культурный центр Эльва
Вход свободный
7. LENsemble Vilnius (LT). Balti и Дни балтийской и эстонской музыки
2.05 в 19:00 часов
Тарту | Heino Elleri Muusikakool, зал Tubina
15-21€
8. Club night „New Beats for Europe“
2.05 в 22:00 часа
Тарту | Genialistide klubi
5€
9. Silent Disco
2. - 3.05 в 23:00 часа
Тарту | Tartu Uus Teater
7-10€
9. Хор на рассвете „Koidukoor. Kuulamisretk“
3.05 в 04:00 часа
Волость Пылва | Моосте, волость Пылва
Вход свободный
10. Фестиваль „Eriline elu“
3. - 4.05 в 10:00 часов
Волость Пылва | Деревня Кийдъярве
Вход свободный
11. Флэш-библиотека Национальной библиотеки
3. - 4.05 в 12:00 часов
Тарту | Plantarium by Jardin
Вход свободный
12. Лазанье по ящикам
3.05 в 15:00 часов
Тарту | ул. Кююни, Тарту
Вход свободный
13. Панельная дискуссия – Rikkalik (võõr)keelepagas, kuidas selleni jõuda?
3.05 в 17:00 часов
Тарту | TYPA trüki- ja paberikunstikeskus
Вход свободный
14. Tartu Uus Teater: TUNDMATUTE ASJADE METS
3.05 в 19:00 часов
Тарту | Tartu Uus Teater, малый зал
16-25€
15. Камерный хор Эстонской филармонии. Дни балтийской и эстонской музыки
3.05 в 19:00 часов
Тарту | Tartu Pauluse Kirik
15-50€
16. Представление „Bakhandid“
3.05 в 19:00 часов
Тарту | Klubi Gutenberg
20€
17. Tšellopoisid & Sõbrad | в культурном бассейне
3.05 в 20:00 часов
Волость Тырва | помещения городского бассейна
15-40€
18. Мероприятие: Mudamaadlus
3.05 в 20:00 часов
Тарту| На площадке за научным центром Ahhaa / behind Ahhaa Science Center
Вход свободный
19. Концерт-инсталяция „Ühisilma mutatsioonid“. Дни балтийской и эстонской музыки
3.05 в 21:00
Тарту | Tartu Sadamateater
15-50€
20. Хор рассвета / Dawn Chorus.. Глобальная круглосуточная прямая трансляция звуков рассвета
4. - 5.05 в 00:00 часов
Волость Пылва | Онлайн
Бесплатно
21. Толока на Эмайыги: Jõesuu и Reku
4.05 в 09:00 часов
Волость Эльва | Волость Эльва
Бесплатно
22. День безопасности с приключениями „Искусство выживания – Будь Готов!“
4. - 5.05 в 10:00 часов в Тарту
Вход свободный
23. Изобретения в городе: мастер-класс по изготовлению скворечников
4.05 в 11:00 часов
Тарту | Во дворе Тартуского городского музея
22€
24. CYCLE UP! – Кафе по ремонту
4.05 в 12:00 часов
Тарту | Внутренний двор Аппаратного завода
Вход свободный
25. Семейный день немецкого языка – Schnupperangebote Deutsch
4.05 в 12:00 часов
Тарту | Plantarium by Jardin
Вход свободный
26. Last One Standing
4.05 в 13:00 часов
Тарту | На берегу Эмайыги / Bank of Emajõgi
Вход свободный
27. Мероприятие: Põnevikusõprade klubi
4.05 в 16:00 часов
Тарту | Plantarium by Jardin
Вход свободный
28. Ansambel U: / Дни балтийской и эстонской музыки
4.05 в 19:00 часов
Тарту | Музей природы Тартуского Университета
15-50€
29. Рейв-вечеринка „Walpurgi öö“ | Oopus [Live], Planeet, Myss Kypsis
4. - 5.05 в 20:00 часов
Волость Тырва | помещения городского бассейна
4-13€
30. Мероприятие: Viljandi VI ÖÖtantsupidu
4.05 в 20:30
Вильянди | Певческое поле Вильянди
Вход свободный
31 Собрание короткометражных фильмов „Дикий юг“
5.05 - 2.06 в 09:00 Тарту | Южная Эстония
4-13€
32. Tempus Balticus trio. Дни балтийской и эстонской музыки
5.05 в 17:00 часов
Тарту | Музей Тартуского университета
15-50€
33. Дни балтийской и эстонской музыки: Стен Лассманн. Фортепианный вечер „Lainete laul“
5.05 в 19:00 часов
Тарту | Heino Elleri Muusikakooli Tubina saal
15-50€