Куда пойти в Тарту? От рейв-вечеринки, до лекции: недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы

В течение Вальпургиевой недели программа культурной столицы вместит в себя 54 мероприятия, которые пройдут в Тарту и Южной Эстонии. Программа рассказывает историю Искусства Выживания – это знания, навыки и ценности, которые помогут нам лучше жить в будущем. Изюминкой этой недели станет премьера документальной программы Survival Arts 5 мая, где зрителям будет представлено 8 фильмов.