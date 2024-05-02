„Я хочу быть рядом со своими близкими еще долгое время“: знаменитая эстонская певица похудела на 49 килограммов

„Я решила, что стареть надо легче. Я заслужила это благодаря тренировкам и предпринятым действиям. Я знаю, что хочу быть рядом со своими близкими и своим ребенком еще долгое время. И если я сама могу что-то для этого сделать, то сейчас самое подходящее время“, — она призывает всех задуматься о старости, которая сопровождает жизнь.

В конце февраля благодаря блогу клиники красоты Health Clinic стало известно, что осенью прошлого года одна из самых востребованных бэк-певиц Эстонии перенесла пластику на бедрах, в результате которой Дагмар избавилась от лишней кожи.

Дагмар рассказала, что никогда раньше не сталкивалась с пластической хирургией, но считает, что если человеку это нужно, то оно нужно. „Моей мотивацией было резкое снижение веса, над которым я работаю с 2019 года. На бедрах было слишком много лишнего, которое не уменьшалось само по себе. Кому не хотелось бы выглядеть красиво и уверенно, например, на пляже или в спальне рядом со своим возлюбленным?“ — объяснила она причину, побудившую ее лечь под нож.

В том же сообщении стало известно, что, несмотря на сотрудничество певицы и клиники красоты, часть стоимости операции ей пришлось оплатить самостоятельно.

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