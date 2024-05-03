Прилетевший в голову предмет, брошенная банка и преследование: у Viru Keskus группа подростков напала на молодую пару(21)
В социальных сетях стал активно распространяться ролик случившегося вечером 1 мая конфликта между молодой парой и группой подростков. По словам Дмитрия и Лилианы, объектов агрессии, конфликт произошел на ровном месте, и они не поняли, что послужило причиной такой вспышки подростков в их сторону.
„Мы с мужем шли рядом с торговым центром Viru, проходили мимо компании подростков, их было человек 5-7. Мы разделились, чтобы обогнуть компанию – я пошла первая. В момент, когда я проходила, они уже на нас начали реагировать, стали что-то кричать вслед. Что именно - я не запомнила, мужу, идущему позади меня, также что-то кричали. Неожиданно один из группы замахнулся на мужа, видимо „по-приколу“, и что-то еще высказал ему“, – рассказала журналисту тату-мастер и блогер Лилиана.