ФОТО | "Мне нравится с тобой стареть": Виктория Бекхэм поздравила своего мужа с днем рождения

„С днем ​​рождения, Дэвид! Мне нравится стареть с тобой. Ты не отстаешь от меня! Ты - наше всё! Самый лучший отец и супруг. Мы все тебя очень любим“, — поздравила мужа Виктория.

17 апреля Виктория Бекхэм отпраздновала свое 50-летие. Пышная юбилейная вечеринка прошла 20 апреля в Лондоне, на ней присутствовали многие звезды, в том числе все участницы легендарной поп-группы Spice Girls.

На вечеринке по случаю дня рождения также присутствовали Том Круз, Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино, Гай Ричи, Джейсон Стэтхэм, Ева Лонгория, одна из "ангелов“ Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли, Марк Энтони и его новая жена Надя Феррейра.

Виктория и Дэвид поженились 4 июля 1999 года в замке Латтреллстаун в Ирландии. У Бекхэмов трое сыновей — Бруклин (1999 г.), Ромео (2002 г.) и Круз (2005 г.), а также и дочь Харпер (2011 г.).