„Кончай бухать, пойдем вешать декабристов“. Борис Гребенщиков выпустил мини-альбом „Новый шелковый путь“

Помимо БГ, в записи принимали участие Александр Титов (бас-гитара), Константин Туманов (клавиши, аккордеон), Андрей Суротдинов (скрипка), Брайан Финнеган (флейта), Лиам Брэдли (ударные, художественный свист).

Релиз можно послушать на платформе Bandcamp, в других стримингах он пока не доступен.

В альбоме четыре трека — «Новый шелковый путь», «Не убивает», «Духовный лидер», «На берегу пруда». Все треки уже ранее звучали на концертах «БГ+» или в рамках ютьюб-цикла «Подношение нашим интересным временам».

Текст заглавной композиции «Новый шелковый путь» Борис Гребенщиков написал еще в начале 2010-х годов. Изначально его исполняла на собственную музыку певица Севара Назархан.

В более свежей композиции «Не убивает» есть строчки о капитане, который «не совсем в себе»:

Мы летели на рваных парусах

Наперекосяк судьбе.

Мы должны были стоять в Эдеме,

Но капитан не совсем в себе.

Капитан не совсем в себе,

Он рулит при свете иных огней.

То, что нас не убивает,

Делает нас сильней.

А в песне «Духовный лидер» поется о том, что пора «кончать бухать» и «открыть объятия новой форме жизни»:

Так сколько можно сиротливо шариться по кухням?

Бог с ним с дедом, а ну-ка, бабки, ухнем!

Довольно развлекаться тоской по дешевизне,

Пора открыть объятия новой форме жизни.

Как учил нас Будда, четыре сбоку,

Мы переставим банкоматы лицом к востоку.

Огонь на площади весел и неистов.

Кончай бухать, пойдем вешать декабристов.

Предыдущий альбом «БГ+» под названием «Богрукиног» вышел осенью 2023 года.