„Кончай бухать, пойдем вешать декабристов“. Борис Гребенщиков выпустил мини-альбом „Новый шелковый путь“(2)
Борис Гребенщиков выпустил новый мини-альбом под названием „Новый шелковый путь“. Диск был записан в Лондоне под вывеской „БГ+„ — проекта, который временно заменяет „Аквариум“ с 2022 года, пишет meduza.io
Помимо БГ, в записи принимали участие Александр Титов (бас-гитара), Константин Туманов (клавиши, аккордеон), Андрей Суротдинов (скрипка), Брайан Финнеган (флейта), Лиам Брэдли (ударные, художественный свист).
Релиз можно послушать на платформе Bandcamp, в других стримингах он пока не доступен.
В альбоме четыре трека — «Новый шелковый путь», «Не убивает», «Духовный лидер», «На берегу пруда». Все треки уже ранее звучали на концертах «БГ+» или в рамках ютьюб-цикла «Подношение нашим интересным временам».
Текст заглавной композиции «Новый шелковый путь» Борис Гребенщиков написал еще в начале 2010-х годов. Изначально его исполняла на собственную музыку певица Севара Назархан.
В более свежей композиции «Не убивает» есть строчки о капитане, который «не совсем в себе»:
Мы летели на рваных парусах
Наперекосяк судьбе.
Мы должны были стоять в Эдеме,
Но капитан не совсем в себе.
Капитан не совсем в себе,
Он рулит при свете иных огней.
То, что нас не убивает,
Делает нас сильней.
А в песне «Духовный лидер» поется о том, что пора «кончать бухать» и «открыть объятия новой форме жизни»:
Так сколько можно сиротливо шариться по кухням?
Бог с ним с дедом, а ну-ка, бабки, ухнем!
Довольно развлекаться тоской по дешевизне,
Пора открыть объятия новой форме жизни.
Как учил нас Будда, четыре сбоку,
Мы переставим банкоматы лицом к востоку.
Огонь на площади весел и неистов.
Кончай бухать, пойдем вешать декабристов.
Предыдущий альбом «БГ+» под названием «Богрукиног» вышел осенью 2023 года.