ЛГБТК-сообщество отметит в центре Таллинна Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией

„Мы проведём не только демонстрацию, но и устроим праздник для сообщества и союзников, создадим пространство для солидарности и принятия. Мы будем говорить о необходимости принятия нового закона о самоопределении для трансгендерных людей, о том, что важно включать ЛГБТК-темы в культурную и общественную дискуссию. Также важной задачей митинга будет рассказать о том, что ЛГБТ-люди, проживающие в регионе Ида-Вирумаа, не имеют совершенно никакого доступа к ЛГБТ-пространствам и в этом отношении полностью изолированы. Мы приглашаем всех присоединиться к нам в этот день, чтобы выразить поддержку ЛГБТК-сообществу как в Эстонии, так и во всём мире“, — прокомментировала Гуля Султанова, одна из основательниц Q-Space.

Первый Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT) был проведен в 2005 году и был официально признан многими странами, местными властями и международными организациями. Дата знаменует собой решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1990 году, которое исключило гомосексуальность из международной классификации болезней.

Демонстрация пройдет в пятницу, 17 мая, с 17:30 до 18:30 в парке Таммсааре в центре Таллинна и будет проходить на эстонском, русском и английском языках.

В этот же день кафе Botik (Põhjala tehas, Marati 5а) отмечает свой день рождения и начало сезона, предлагая гостям отличную музыку, еду и напитки. С 17:30 на это совместное с Q-Space мероприятие приглашаются все: люди с партнерами и без, семьи, с детьми или без, чтобы познакомиться, насладиться общением и приятной музыкой, принять участие в разных мероприятиях, таких как speed friending, детский уголок и выступления диджеев. Вход бесплатный до 21:00.