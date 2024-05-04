В это воскресенье в концертном зале „Эстония“ прозвучит программа большого концерта XXVIII Праздника песни

По словам Хели Юргенсон, художественного руководителя праздника песни, такой презентационный концерт хоров праздника занимает очень важную роль в подготовке праздника песни: „Презентационный концерт, открывающий год праздника песни, является совершенно самостоятельным и уникальным творческим событием, максимально приближающим нас к самому празднику песни. Программу большого концерта можно будет услышать только дважды - первый раз в воскресенье, 5 мая, в концертном зале „Эстония“ и второй и последний раз 6 июля 2025 года на Таллиннском певческом поле, когда состоится главный концерт праздника песни“, сказала Юргенсон.

Программа дня, как и программа большого концерта праздника песни, построена по видам хоров. Начинают женские хоры, за ними следуют хоры малышей, детские хоры и смешанные хоры. Во второй половине дня прозвучат программы сводных хоров, хоров мальчиков и мужчин. „Руководитель каждого подвида хоров сам готовит выступление своего вида хора, подбирает хоры и сам дирижирует своей частью концерта. При этом на сцене будет звучать не только музыка — каждое произведение будет сопровождаться небольшим вдохновляющим вступлением“, отметила художественный руководитель праздника песни.

Хели Юргенсон испытывает волнение перед презентационным концертом. По ее словам, именно в этот день программа, созданная художественными руководителями праздника песни, будет символически передана всем хорам и их руководителям. „Это начало большого творческого пути для всех нас. Желаю, чтобы этот день принес всем руководителям хоров много радостных соприкосновений с известными произведениями, а также захватывающее и вдохновляющее открытие новых творений!“, сказала Юргенсон.

На презентационный концерт, который состоится в концертном зале „Эстония“, приглашаются все руководители хоров, которые готовятся принять участие в XXVIII Празднике песни. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться в регистре на сайте праздника песни и танца.

XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца „Iseoma“ пройдет 3 - 6 июля 2025 года в Таллинне. Художественный руководитель праздника песни Хели Юргенсон, главный постановщик праздника танца Хелена-Мариана Рейманн, руководитель праздника народной музыки Хелин Пихлап. Организатор праздника песни и танца Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.