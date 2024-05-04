04.05.2024, 17:25
Как стартовала Рижская неделя моды? Расскажет передача „Стиль жизни“
ФОТО: Erakogu
Как стартовала Riga Fashion Week 2024 - смотрите в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 5 мая в 11:00 и 22:30 на TV3+.
В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся на открытие нового модного сезона Рижской недели моды и увидим новые коллекции европейских дизайнеров, а также узнаем последние новинки от Instrumentarium.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!