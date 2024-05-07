ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | Лигалайз откровенно о жизни после переезда: „Я был вынужден покинуть Россию и отправиться искать новую родину“(33)
17 мая в столичном клубе RM-lounge выступит Лигалайз! Яркий музыкант, чье имя стало символом неукротимого духа целого поколения, его харизма и неповторимый стиль заявляют о себе с первых нот. Журналисту RusDelfi Виктории Соломончук посчастливилось поговорить с Андреем в легкой непринужденной обстановке и выяснить много всего интересного. Где сейчас живет музыкант, как он обустроился на новом месте и что происходит с его карьерой после переезда из России - читайте в эксклюзивном интервью!
Почему выбор пал именно на Литву?
Почему именно Литва? Она родная для меня какая-то, у меня здесь любимая тётя Света живет. Мы с мамой приезжали сюда много раз, и вот какие-то такие абсолютно родные и теплые воспоминания остались. Я и в Риге тоже бывал у дальних родственников, но вот таких впечатлений, как от Вильнюса, у меня совершенно не сохранилось.
Есть ли у тебя тоска по родине?
Родина - это там, где хорошо, там, где близкие, где хорошо душевно. Мне хорошо здесь, в Вильнюсе, здесь мои близкие, и литовское правительство не возражает, чтобы я называл это место родиной – моя родина тут. Там чужие, там мне было плохо, мне было трудно, меня преследовали, мне угрожали, меня запрещали, заводили дела, вносили в черные списки, запрещали концерты, не давали работать.