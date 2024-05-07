ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | Лигалайз откровенно о жизни после переезда: „Я был вынужден покинуть Россию и отправиться искать новую родину“

Почему выбор пал именно на Литву?

Почему именно Литва? Она родная для меня какая-то, у меня здесь любимая тётя Света живет. Мы с мамой приезжали сюда много раз, и вот какие-то такие абсолютно родные и теплые воспоминания остались. Я и в Риге тоже бывал у дальних родственников, но вот таких впечатлений, как от Вильнюса, у меня совершенно не сохранилось.

Есть ли у тебя тоска по родине?

Родина - это там, где хорошо, там, где близкие, где хорошо душевно. Мне хорошо здесь, в Вильнюсе, здесь мои близкие, и литовское правительство не возражает, чтобы я называл это место родиной – моя родина тут. Там чужие, там мне было плохо, мне было трудно, меня преследовали, мне угрожали, меня запрещали, заводили дела, вносили в черные списки, запрещали концерты, не давали работать.

Интересно будет потом в Россию вернуться – походить там, посмотреть, но если этого не произойдет, для меня вообще ничего не изменится. Моему общению с близкими мне людьми в эпоху интернета ничего не мешает.