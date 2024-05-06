ВИДЕО | Не прошла супервизию? Именитая гештальт-психолог напала на сотрудницу отеля в Москве и устроила дебош

Именитая гештальт-психолог напала на сотрудницу отеля в Москве и устроила дебош. Кажется, она пропустила сессию с супервизором.

Саморукова-Затучная спустилась в лобби и обрушила весь свой гнев на сотрудницу отеля, сидящую на ресепшн. После двухмитнутного мастер-класса с оскорблениями, психолог, сотрудничавшая с крупнейшими госкомпаниями, перешла к прямым угрозам, ударила девушку и угрожала убить ее.

„Ты здесь без году неделя, а я шесть лет живу. Неси за нее ответственность. За ох**шую сучку, хамящую. Я, наверное, не просто так здесь шесть лет“.

После удара рукой Саморукова-Затучная кинула в девушку переносным кассовым аппаратом и попала ей в плечо. У девушки зафиксировали ушиб, а психологиню пришлось буквально оттаскивать от сотрудницы.