Эстонский актер Яак Принтс дал совет Русскому театру

„Очевидно, что ситуация, в которой мы живем уже 800 дней, изменила мир вокруг театра. И театр должен адаптироваться под нее, учесть текущее положение“, - заявил Принтс.

„Опять же, исходя из ситуации, определяются и ожидания Министерства культуры как собственника. Скорее всего, стоит быть более открытым для эстонской публики, использовать больше эстонских произведений. Но это очень сложный вопрос. Мне легко тут рассуждать. А у театра новый директор, новый художественный руководитель, новый председатель совета. Думаю, надо дать театру немного времени. Будет новый сезон, который сформировал новый худрук, и тогда мы сможем оценить увиденное“, - заключил Яак Принтс.