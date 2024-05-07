Культура
07.05.2024, 11:12

Эстонский актер Яак Принтс дал совет Русскому театру

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Актер, преподаватель, декан кафедры сценического искусства Эстонской академии музыки и театра Яак Принтс посоветовал Русскому театру стать более открытым для эстонской публики, пишет rusERR.

По словам Яака Принтса, коллектив, сцена и тот репертуар, который изберут в Русском театре, еще удивят зрителя.

„Очевидно, что ситуация, в которой мы живем уже 800 дней, изменила мир вокруг театра. И театр должен адаптироваться под нее, учесть текущее положение“, - заявил Принтс.

„Опять же, исходя из ситуации, определяются и ожидания Министерства культуры как собственника. Скорее всего, стоит быть более открытым для эстонской публики, использовать больше эстонских произведений. Но это очень сложный вопрос. Мне легко тут рассуждать. А у театра новый директор, новый художественный руководитель, новый председатель совета. Думаю, надо дать театру немного времени. Будет новый сезон, который сформировал новый худрук, и тогда мы сможем оценить увиденное“, - заключил Яак Принтс.

Стоит добавить, что Яак Принтс и сам принимал участие в проектах Русского театра, в частности играл Ричарда III в спектакле по одноименной пьесе Шекспира.

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