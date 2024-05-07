Джоан Роулинг заявила о намерении написать еще шесть книг

В разговоре она заявила, что это точно не будут книги о Гарри Поттере. „Одну из них я сейчас пишу. Еще две будут про [частного детектива Корморана] Страйка. А затем еще три, до которых я очень хочу добраться“, — рассказала Роулинг. Она отметила, что у нее „в голове есть другие истории, которые действительно нужно рассказать“, но не уточнила, что это за истории.