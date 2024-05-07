Джоан Роулинг заявила о намерении написать еще шесть книг(1)
В интервью британскому изданию The Times британская писательница поделилась своими планами по выходу своих новых произведений.
В разговоре она заявила, что это точно не будут книги о Гарри Поттере. „Одну из них я сейчас пишу. Еще две будут про [частного детектива Корморана] Страйка. А затем еще три, до которых я очень хочу добраться“, — рассказала Роулинг. Она отметила, что у нее „в голове есть другие истории, которые действительно нужно рассказать“, но не уточнила, что это за истории.
Писательница призналась, что завершение серии романов о Гарри Поттере было тяжелой утратой, поскольку работа над историей мальчика-волшебника позволяла ей сбежать от проблем в жизни. С другой стороны, Роулинг удовлетворена, что „все закончилось“. „Некоторые из этих 17 лет были довольно травматичными для меня, и это (мир Гарри Поттера) был местом, куда я сбегала (от переживаний). Поэтому мысль, что я никогда больше не смогу там скрыться, была тяжелой утратой“, — рассказала писательница.