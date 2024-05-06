Евровидение-2024: участники полуфиналов, их песни и очередность выступлений

Благодаря победе шведской певицы Лорин в 2023 году финал 68-го конкурса песни „Евровидение“ пройдет в Швеции. Мероприятие состоится в Мальме с 7 по 11 мая 2024 года. Смотрите какая страна выступит в каком полуфинале! Эстония на песенном конкурсе выступит во втором полуфинале.