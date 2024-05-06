Евровидение-2024: участники полуфиналов, их песни и очередность выступлений
Благодаря победе шведской певицы Лорин в 2023 году финал 68-го конкурса песни „Евровидение“ пройдет в Швеции. Мероприятие состоится в Мальме с 7 по 11 мая 2024 года. Смотрите какая страна выступит в каком полуфинале! Эстония на песенном конкурсе выступит во втором полуфинале.
Первый полуфинал состоится уже завтра, 7 мая
1. Кипр, Silia Kapsis, Liar;
2. Сербия, Teya Dora, Ramonda;
3. Литва, Silvester Belt, Luktelk;
4. Ирландия, Bambie Thug, Doomsday Blue;
5. Украина, alyona alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria;
6. Польша, Luna, The Tower;
7. Хорватия, Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim;
8. Исландия, Hera Björk, Scared of Heights;
9. Словения, Raiven, Veronika;
10. Финляндия, Windows95man, No Rules!;
11. Молдова, Natalia Barbu, In The Middle;
12. Азербайджан, Fahree feat. Илькин Довлатов, Özünlə Apar;
13. Австралия, Electric Fields, One Milkali (One Blood);
14. Португалия, Iolanda, Grito;
15. Люксембург, Tali, Fighter.
Второй полуфинал пройдет 9 мая.
1. Мальта, Sarah Bonnici, Loop;
2. Албания, Besa, Titan;
3. Греция, Marina Satti, Zari;
4. Швейцария, Nemo, The Code;
5. Чехия, Aiko, Pedestal;
6. Австрия, Kaleen, We Will Rave;
7. Дания, Saba, Sand;
8. Армения, Ladaniva, Jako;
9. Латвия, Dons, Hollow;
10. Сан-Марино, Megara, 11:11;
11. Грузия, Nutsa Buzaladze, Firefighter;
12. Бельгия, Мустии, Before the Party’s Over;
13. Эстония, 5MIINUST x Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;
14. Израиль, Eden Golan, Hurricane;
15. Норвегия, Гате, Ульвехам;
16. Нидерланды, Joost Klein, Europapa.
Участники „Большой пятерки“ автоматически попадают в финал „Евровидения“ (11 мая), независимо от их предварительного результата.
– Швеция, Marcus & Martinus, Unforgettable;
– Франция, Slimane, Mon amour;
– Испания, Nebulossa, Zorra;
– Италия, Angelina Mango, La noia;
– Германия, Isaak, Always On The Run;
– Великобритания, Olly Alexander, Dizzy
Что такое „Большая пятерка“?
„Большая пятерка“ – пять стран, участвующих в песенном конкурсе „Евровидение“: Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания. Эти страны в большей степени финансируются Европейским языковым союзом.
Франция, Германия и Италия считаются странами-основательницами конкурса (как и Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), они участвовали в первом конкурсе в 1956 году.
Франция – единственная страна, никогда не получавшая ноль баллов.