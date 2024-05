Евровидение-2024: участники полуфиналов, их песни и очередность выступлений

Первый полуфинал состоится уже завтра, 7 мая

6. Польша, Luna, The Tower;

8. Исландия, Hera Björk, Scared of Heights;

10. Финляндия, Windows95man, No Rules!;

11. Молдова, Natalia Barbu, In The Middle;

13. Австралия, Electric Fields, One Milkali (One Blood);

Второй полуфинал пройдет 9 мая.

4. Швейцария, Nemo, The Code;

6. Австрия, Kaleen, We Will Rave;

12. Бельгия, Мустии, Before the Party’s Over;