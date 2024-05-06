Шоубиз
06.05.2024, 13:33

Евровидение-2024: участники полуфиналов, их песни и очередность выступлений

 
04.05.2024 Nordic Party
04.05.2024 Nordic Party
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Благодаря победе шведской певицы Лорин в 2023 году финал 68-го конкурса песни „Евровидение“ пройдет в Швеции. Мероприятие состоится в Мальме с 7 по 11 мая 2024 года. Смотрите какая страна выступит в каком полуфинале! Эстония на песенном конкурсе выступит во втором полуфинале.

Первый полуфинал состоится уже завтра, 7 мая

1. Кипр, Silia Kapsis, Liar;

2. Сербия, Teya Dora, Ramonda;

3. Литва, Silvester Belt, Luktelk;

4. Ирландия, Bambie Thug, Doomsday Blue;

5. Украина, alyona alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria;

6. Польша, Luna, The Tower;

7. Хорватия, Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim;

8. Исландия, Hera Björk, Scared of Heights;

9. Словения, Raiven, Veronika;

10. Финляндия, Windows95man, No Rules!;

11. Молдова, Natalia Barbu, In The Middle;

12. Азербайджан, Fahree feat. Илькин Довлатов, Özünlə Apar;

13. Австралия, Electric Fields, One Milkali (One Blood);

14. Португалия, Iolanda, Grito;

15. Люксембург, Tali, Fighter.

Второй полуфинал пройдет 9 мая.

1. Мальта, Sarah Bonnici, Loop;

2. Албания, Besa, Titan;

3. Греция, Marina Satti, Zari;

4. Швейцария, Nemo, The Code;

5. Чехия, Aiko, Pedestal;

6. Австрия, Kaleen, We Will Rave;

7. Дания, Saba, Sand;

8. Армения, Ladaniva, Jako;

9. Латвия, Dons, Hollow;

10. Сан-Марино, Megara, 11:11;

11. Грузия, Nutsa Buzaladze, Firefighter;

12. Бельгия, Мустии, Before the Party’s Over;

13. Эстония, 5MIINUST x Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

14. Израиль, Eden Golan, Hurricane;

15. Норвегия, Гате, Ульвехам;

16. Нидерланды, Joost Klein, Europapa.

Участники „Большой пятерки“ автоматически попадают в финал „Евровидения“ (11 мая), независимо от их предварительного результата.

– Швеция, Marcus & Martinus, Unforgettable;

– Франция, Slimane, Mon amour;

– Испания, Nebulossa, Zorra;

– Италия, Angelina Mango, La noia;

– Германия, Isaak, Always On The Run;

– Великобритания, Olly Alexander, Dizzy

Что такое „Большая пятерка“?

„Большая пятерка“ – пять стран, участвующих в песенном конкурсе „Евровидение“: Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания. Эти страны в большей степени финансируются Европейским языковым союзом.

Франция, Германия и Италия считаются странами-основательницами конкурса (как и Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), они участвовали в первом конкурсе в 1956 году.

Франция – единственная страна, никогда не получавшая ноль баллов.

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