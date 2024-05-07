Бывшего режиссера „Ералаша“, осужденного за развратные действия в отношении подростка, наградили медалью за участие в войне и освободили от наказания

„По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость <…> Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не ЗК“, — заявил Белостоцкий.

Белостоцкий заключил контракт с Минобороны в ноябре 2023 года. На тот момент он отбывал срок по делу о развратных действиях в отношении подростка. По собственным словам, он хотел „показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли“.

———

Сценарист, продюсер и режиссер Илья Белостоцкий был арестован в ноябре 2020 года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над ребенком до 14 лет. По версии следствия, в ноябре 2018 года режиссер в своей московской квартире совершил действия сексуального характера в отношении знакомого мальчика, который „не мог сопротивляться или понять происходящее“.

В июле 2022-го Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме, признал ли режиссер вину, неизвестно. Вскоре обвинение в отношении Белостоцкого переквалифицировали и вменили ему другую статью — о развратных действиях в отношении подростка, которому уже исполнилось 12 лет, но не исполнилось 14 лет. В итоге Мосгорсуд смягчил наказание и назначил Белостоцкому шесть с половиной лет колонии.