ФОТО | Всемирно известный музыкант внезапно посетил Эстонию

Последний раз певец и продюсер Джон Ньюман посещал Эстонию в 2016 году, когда он выступил на сцене фестиваля Õllesummer. Тогда он был в восторге от местной публики и поблагодарил эстоноземельцев в соцсетях.

В этот раз Ньюман прилетел в Таллинн, чтобы выступить на менее масштабном мероприятии. Согласно данным Kroonika, 4 мая певец выступил на частном празднике LHV. В Instagram Ньюмана также есть подтверждение того, что он посещал Эстонию на этих выходных.

В одном сторис он показал, как его менеджер работает в его номере отеля в Таллинне. Певец пошутил, что менеджеру приходится работать сразу с несколькими экранами.

Также Ньюман показал подписчикам, как он наслаждается солнечной погоде среди иглу-саун в Ноблесснере.

В соцсетях певца также видно, что на данный момент он уже покинул Эстонию.

Самая известная песня Джона Ньюмана „Love Me Again“, которая вышла почти десять лет назад, собрала на YouTube более миллиарда просмотров.