ВИДЕО из Мальмё | На что участники „Евровидения“ от других стран готовы пойти ради голосов эстоноземельцев?

Если бельгиец Mustii крайне размыто говорил о том, как передать смысл своей песни и как она может очаровать эстоноземельцев, то участники норвежского ансамбля Gåte дали более конкретные обещания.

Участники группы рассказали Kroonika, что провели веселую ночь в Мальмё с 5Miinust и Puuluup - норвежцы и эстонцы решили посоревноваться между собой, кто больше выпьет. По мнению норвежцев, они одержали победу над эстонцами. Норвежцы предложили, что если жители Эстонии проголосуют за них, то они готовы проиграть эстонцам следующие соревнования по распитию алкоголя.

Представитель Латвии Донс ради голосов от соседей был готов на большее. Он пообещал журналистке Kroonika вечно ее защищать, но по всей видимости, это распространяется и на других эстоноземельцев, готовых отдать за него голос.

Kroonika удалось поговорить и с представителем Литвы Силвестером Белтом. согласно воскресным прогнозам, среди стран Балтии именно у литовцев самые хорошие шансы успешно выступить на „Евровидении“. Белт был крайне удивлен таким прогнозам и с его слов кажется, что он сам считает, что у Эстонии больше шансов занять высокое место.