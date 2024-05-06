Таллиннские интеллектуалы заняли призовое место в Германии

Турнир проходил на русском языке по правилам спортивного „Что? Где? Когда?“. Вопросы задавались для всех команд в зале одновременно, после минуты обсуждения они сдавали ответы в письменном виде, за каждый правильный давалось одно очко. Лучший результат показала команда „В гостях у Кафки“ из Праги, верно ответившая на 57 вопросов из 90. „Панические атаки“ (капитан Артемий Беляев - на фото) отстали от лидеров на один взятый вопрос. Бронзовые медали завоевали знатоки из Дюссельдорфа под названием „И“ (50 правильных ответов).