Таллиннские интеллектуалы заняли призовое место в Германии
Таллиннская команда „Панические атаки“ вернулась с серебряными медалями с международного турнира по игре „Что? Где? Когда?“, который состоялся в Берлине 4-5 мая. До первого места эстонским интеллектуалам не хватило одного очка.
Турнир проходил на русском языке по правилам спортивного „Что? Где? Когда?“. Вопросы задавались для всех команд в зале одновременно, после минуты обсуждения они сдавали ответы в письменном виде, за каждый правильный давалось одно очко. Лучший результат показала команда „В гостях у Кафки“ из Праги, верно ответившая на 57 вопросов из 90. „Панические атаки“ (капитан Артемий Беляев - на фото) отстали от лидеров на один взятый вопрос. Бронзовые медали завоевали знатоки из Дюссельдорфа под названием „И“ (50 правильных ответов).
С 31 мая по 2 июня престижный международный фестиваль интеллектуальных игр состоится в Пярну. Принять участие в таллиннских играх можно в центре „Линдакиви“ по воскресеньям, начиная с 12.00. Для участия в играх необходима предварительная регистрация.
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