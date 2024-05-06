Айда в Тарту! Недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы: литературный фестиваль и дискуссии в саунах

На этой неделе в рамках программы культурной столицы пройдут десятки интересных мероприятий, как в Тарту, так и в Южной Эстонии. Программа рассказывает историю Искусства Выживания – это знания, навыки и ценности, которые помогут нам лучше жить в будущем.