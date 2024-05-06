Айда в Тарту! Недельный обзор мероприятий Культурной столицы Европы: литературный фестиваль и дискуссии в саунах
На этой неделе в рамках программы культурной столицы пройдут десятки интересных мероприятий, как в Тарту, так и в Южной Эстонии. Программа рассказывает историю Искусства Выживания – это знания, навыки и ценности, которые помогут нам лучше жить в будущем.
Главным событием этой недели станет литературный фестиваль Prima Vista «Лучшее и худшее будущее», где писатели, художники, ученые и деятели культуры из разных стран выступят, чтобы максимально широко и разнообразно отобразить и концептуализировать социальные страхи и надежды, связанные с будущим.
Настоящая изюминка этой недели — 10.05 - 11.05 открывающийся на берегу реки Эмайыги фестиваль мнений «Голая правда», где дискуссионными площадками станут сауны.
6.05 – 12.05: Недельный обзор мероприятий Тарту 2024
6.05 – 12.05
Тарту
5.05 – 9.05
Выру | Выруский кинотеатр Kannel
Авторский вечер Юлии фон Лукаду “Kõrghoonesukelduja“6.05 в 18:00 часов
Тарту | Центр печатного и бумажного искусства TYPA
Постановка “Bakhandid”6.05 в 19:00 – 21:00
Тарту | Klubi Gutenberg
PIIR7.05 в 18:00–21:00
Волость Валга | Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
Дискуссия “Kuidas pärandame Viljandit?” #28.05 в 17:00 – 19:00
Вильянди | Eesti Rahvakultuuri Keskus
Будущее моды 2024 – The Future of Fashion 20248.05 в 18:00–22:00
Тарту | Tartu Annelinna Gümnaasium
XIV Mulgi konverents “Tillike kultuur suuren ilman“9.05 в 10:00 - 17:00
Волость Тырва | Tõrva Gümnaasium
Историческое путешествие: Mineviku Tartu turuplatsid
9.05 в 17:00–18:30
Начало в фойе Тартуского городского музея
Дискуссионный вечер на выставке “Ilmar Malin. Igaviku hõõg”
9.05 в 18:00 часов
Тарту | Tartu Kunstimuuseum
Мероприятие: Pärandkultuuri päev10.05 в 10:00–14:00
Вильянди | Здание Вильма Вильяндийской академиии культуры
Фестиваль мнений: Alasti tõde10.05 – 11.05
Тарту | городской бассейн реки Эмайыги
Выставка уличного искусства в Тарту “Hello Mister Police Officer”10.05 в 19:00 часов
Tallinn | Krulli kvartal
Мероприятие: Põlvkondadeülene paranduspäev11.05 в 11:00–16:00
Ряпина
Мероприятие: Sibulatee KALApuhvetite päev 2024 (Общественная программа Южной Эстонии)11.05 в 11:00–17:00
Sibulatee piirkond
VARES: Liis Vares11.05 в 12:00–18:00
Волость Валга | VARES Arhitektuuriresidentuur
Толока по плетению из прутьев / “Kasvades oma toiduga”11.05 в 12:00–16:00
Тарту | Emajõe Aed
Kuko kuubis – художник Карел Коплиметс в обсерватории Тартуского университета в Тывересе12.05 – 1.09 в 09:00–23:00
Волость Ныо | TÜ observatoorium Tõraveres
Полная программа доступна по ссылке: https://tartu2024.ee/programm/