06.05.2024, 14:00
Умер британский актер Бернард Хилл. Он прославился ролями в „Титанике“ и „Властелине колец“
ФОТО: | Scanpix
Британский актер Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает mirror.co.uk. Актер известен своими ролями в фильме «Титаник» и «Властелин колец». Причина смерти неизвестна.
Хилл стал известен в конце семидесятых после роли в британском телесериале «Парни из Блэкстаффа», после чего снялся в десятках фильмов. Однако наиболее известными широкой публике стали его роли короля Теодена во второй и третьей части трилогии «Властелин колец», а также капитана Эдварда Смита в фильме «Титаник», пишет „Зеркало“.
Хилл был единственным актером в мире, сыгравшим больше чем в одном фильме, завоевавшем 11 «Оскаров» (всего таких картин в истории было три — «Бен Гур», «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).