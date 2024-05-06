Умер британский актер Бернард Хилл. Он прославился ролями в „Титанике“ и „Властелине колец“

Хилл стал известен в конце семидесятых после роли в британском телесериале «Парни из Блэкстаффа», после чего снялся в десятках фильмов. Однако наиболее известными широкой публике стали его роли короля Теодена во второй и третьей части трилогии «Властелин колец», а также капитана Эдварда Смита в фильме «Титаник», пишет „Зеркало“.