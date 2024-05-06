ВИДЕО из Мальмё | Как отдыхают участники „Евровидения“ перед конкурсом на эксклюзивной Nordic Party и что они думают об Эстонии?

5Miinust и Puuluup выступят только во втором полуфинале, поэтому у них есть еще время, чтобы отдохнуть. „Настроение хорошее, как видно по нашим лицам. Пока занимаемся одним праздником за раз, сейчас - тем, что проходит здесь, а когда придет „тот самый“ праздник, займемся им“, - сказал один из рэперов Пяэвакоэр.

Другой член группы, Ланселот, отметил, что сцена „Евровидения“ оказалась меньше, чем было заявлено изначально, но с ней все окей и она красивая. Пяэвакоэр добавил, что один раз видел точно такую же сцену в Пылтсамаа.

Исландская певица Хера Бьёрк похвалила организаторов конкурса, отметив, что принимающая сторона - Швеция - делает отличную работу. „Исландия любит страны Балтии! Вы же знаете это“, - обратилась она к балтийским фанатам „Евровидения“ и добавила, что участники от Эстонии - замечательные.

Представляющая Данию певица Саба рассказала, что ее репетиции прошли отлично и она прекрасно себя чувствует перед вторым полуфиналом, в котором на сцену выйдут и представители Эстонии. Поэтому она призвала эстоноземельцев послушать ее песню и голосовать ща нее.

Эксцентричный Windows95man из Финляндии признался, что хотел попасть на „Евровидение“, потому что Швеция - лучшая. „Это будто королевский мир для поп-музыки“, - высказался он о скандинавской стране.

Финский музыкант высоко оценил песню от Эстонии. По его словам, это было лучшее живое выступление, которое он видел в Мальмё. „Особенно сегодня была та самая опасность, которую я хотел от них увидеть. Они, как и я, не придерживаются никаких правил, и мне это очень нравится“, - пояснил он и добавил, что они с ними как братья.

По мнению Windows95man, Финляндия очень похожа на страны Балтии, и он их очень любит, потому что чувствует себя там, как дома.

Представляющие Швецию близнецы Маркус и Мартинус признались, что никогда не были в Эстонии, но они знают, что у них есть там фанаты, поэтому они обязательно хотят посетить страну: „Выпьем же за Эстонию! Ой, нельзя делать это водой - к неудаче".

На вопрос, кто в этом году одержит победу на „Евровидении“, близнецы дружно ответили - Эстония. „А Швеция займет второе место, надеемся“, - скромно добавили они.