07.05.2024, 08:00
ФОТО | Новый кавалер? Алику Милову застали в ночном клубе за жарким поцелуем с одним из известных эстонских близнецов(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
Еще в начале весны Алика Милова (21) в интервью журналу Kroonika рассказала, что впервые в жизни живет одна. В ранним воскресным утром в ночном клубе Studio можно было наблюдать такую картину, которая дала понять, что в личной жизни певицы наступили перемены.
Ровно год назад Алика представляла Эстонию на „Евровидении“ в Ливерпуле, куда вместе с ней ездил и ее бойфренд Хендрик, с которым она тогда встречалась. После того, как она в финале заняла шестое место, на афтепати Алика сразу же бросилась в объятия Хендрика и расцеловала его, хотя открыто так никогда и не подтвердила, что это ее молодой человек. Пару месяцев назад до Kroonika дошли слухи, что пути Алики и Хендрика разошлись.