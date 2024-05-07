ФОТО | Новый кавалер? Алику Милову застали в ночном клубе за жарким поцелуем с одним из известных эстонских близнецов

Ровно год назад Алика представляла Эстонию на „Евровидении“ в Ливерпуле, куда вместе с ней ездил и ее бойфренд Хендрик, с которым она тогда встречалась. После того, как она в финале заняла шестое место, на афтепати Алика сразу же бросилась в объятия Хендрика и расцеловала его, хотя открыто так никогда и не подтвердила, что это ее молодой человек. Пару месяцев назад до Kroonika дошли слухи, что пути Алики и Хендрика разошлись.