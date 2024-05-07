На закрытии сезона Eesti Kontsert в Таллинне выступит феноменальная скрипачка Юлия Фишер

Программой руководит и солирует на сцене феноменальная немецкая скрипачка Юлия Фишер, достигшая за 20 лет сотрудничества с оркестром совершенства – как в музыкальном плане, так и в концертной энергетике. Ее талант проявился в очень юном возрасте. В восемь лет Фишер впервые исполнила в сопровождении оркестра скрипичный концерт Мендельсона, в 11 лет выиграла международный конкурс Иегуди Менухина, исполнив скрипичный концерт Бетховена, и уже через шесть недель после конкурса, едва ей исполнилось 12 лет, солировала перед оркестром в качестве пианистки, сыграв „Интродукцию“ и „Аллегро аппассионато“ Роберта Шумана.

Юлия Фишер может похвастаться огромной географией выступлений, исключительно насыщенным и разнообразным концертным графиком, сотрудничеством с выдающимися музыкантами современности.

Будучи музыкантом-вундеркиндом, Фишер убеждена, что общение с публикой гораздо важнее стремления к совершенству. „Если вы перфекционист, то, возможно, вам лучше работать в цирке. Важно, чтобы исполнение трогало сердца зрителей эмоционально либо интеллектуально“, – отметила она.

Не менее популярен и камерный оркестр „Академия Святого Мартина в полях“, который выступит на закрытии сезона в Таллинне. Оркестр основан в 1958 году знаменитым британским дирижером, сэром Невиллом Марринером, получив свое название по первому концерту в одноименной церкви. Легендарный коллектив прославился свежими, яркими, тонкими интерпретациями и концертами, наполненными особой энергией и самоотдачей. Оркестр широко известен во всем мире, билеты на его концерты раскупаются на несколько лет вперед.

В настоящее время творческой деятельностью оркестра руководит скрипач-виртуоз Джошуа Белл, который очаровывает публику всего мира захватывающей виртуозностью и редчайшей красоты звуком. В качестве солиста-концертмейстера он способствует созданию коллегиального духа и гибкости в небольшом коллективе, чьим фирменным почерком стало исполнение произведений без дирижера.