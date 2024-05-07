ВИДЕО | На экраны выходит документальный фильм „Воин Духа“ об эстонском бойце Максиме Воровском

Максим Воровский - один из более успешных бойцов из Эстонии. В школьные годы он связался с криминалом, но во время открыл для себя кикбоксинг, что и спасло его.

После успешного периода тренировок в Нидерландах, где его тренировал Рамон Деккер, Максим стремительно движется к вершине своей карьеры. Впереди конкурс Golden Glory в Нью-Йорке. Но перед матчем Максим получает серьезную травму у себя на родине, из-за которой он не может участвовать в соревнованиях, и в тот же день его контракт расторгается. Максим возвращается на родину и продолжает обучение, но возникают серьезные проблемы со здоровьем и трагедия, когда неожиданно умирает его наставник Рамон Деккер.

В результате этих событий он впадает в глубокую депрессию, из которой, кажется, нет пути назад. Теперь начинается борьба с самим собой, где вам предстоит снова найти веру и силы, чтобы двигаться дальше по жизни и достойно завершить карьеру.

Режиссеры | Георгиус Мисюра, Алексей Куликов

Производитель | Vita Pictura

Продолжительность | 80 мин

Субтитры | Эстонский, Русский, Английский

Жанр | Документальный

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