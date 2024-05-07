Бена Аффлека раскритиковали за пластику: „Илон Маск или Джерри Сайнфелд?“

Так, поклонники были поражены тому, как преобразилось лицо Бена, с которого буквально оказались стерты все морщины.

Данный инцедент не обошел просторы интернета, который принялся наперебой шутить на тему изменившегося образа звезды. Кто-то написал, что его лицо теперь можно клеить на пачки сигарет, как предостерегающий знак. Также Аффлека сравнили с миллиардером Илоном Маском, который якобы был прототипом этого преображения, а в реальности актер стал больше похож на Джерри Сайнфелда.