Бена Аффлека раскритиковали за пластику: „Илон Маск или Джерри Сайнфелд?“
Бен Аффлек побывал на на шоу Тома Брэди: появление актера стало неожиданным для зрителей, однако внимание их быстро переключилось с выступления на обсуждение внешности кинозвезды.
Так, поклонники были поражены тому, как преобразилось лицо Бена, с которого буквально оказались стерты все морщины.
Данный инцедент не обошел просторы интернета, который принялся наперебой шутить на тему изменившегося образа звезды. Кто-то написал, что его лицо теперь можно клеить на пачки сигарет, как предостерегающий знак. Также Аффлека сравнили с миллиардером Илоном Маском, который якобы был прототипом этого преображения, а в реальности актер стал больше похож на Джерри Сайнфелда.
Упомянули комментаторы и супругу артиста — Дженнифер Лопес, которую обвинили в „ненависти“ к внешности Бена, а также посоветовали голливудской звезде поскорее избавиться от пластического хирурга жены.