Рискует потерять контракты: Меган Маркл раскритиковали в Голливуде – „Она переигрывает“

„Меган становится жадной. Она хочет всего и сразу, и это снова оборачивается для нее неприятными последствиями. Она переигрывает и стала всеобщим посмешищем в Голливуде“, — заявил источник.

Так, сейчас все усилия Маркл сосредоточены на работе с Netflix и по этой причине другие проекты задвинуты на второй план. Так, компания, организовавшая подкаст с британской монархиней, рассчитывала на то, что этот проект будет приоритетным для Меган.