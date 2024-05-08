Рискует потерять контракты: Меган Маркл раскритиковали в Голливуде – „Она переигрывает“
Актриса Меган Маркл попала в очередную передрягу: запуск ее подкаста снова отложили на неопределенный срок. Компания, которая оплатила контракт, уже переживает из-за срыва дедлайнов по запуску проекта, пишет Womanhit.
Инсайдеры сообщают, что герцогиня Сассекская из-за своей жадности рискует собственным брендом.
„Меган становится жадной. Она хочет всего и сразу, и это снова оборачивается для нее неприятными последствиями. Она переигрывает и стала всеобщим посмешищем в Голливуде“, — заявил источник.
Так, сейчас все усилия Маркл сосредоточены на работе с Netflix и по этой причине другие проекты задвинуты на второй план. Так, компания, организовавшая подкаст с британской монархиней, рассчитывала на то, что этот проект будет приоритетным для Меган.