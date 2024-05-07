ВИДЕО | Украинская певица упала на сцене прямо во время генеральной репетиции „Евровидение-2024“

Так, неожиданно посреди выступления на сцене случился конфуз. Реперка alyona упала и травмировалась. Как признается звезда, причиной падения стал элемент ее костюма – трехкилограммовая кольчуга, на которую она нечаянно наступила. К счастью, все прошло без серьезных травм и обошлось лишь царапинами и незначительной деформацией костюма.

Между тем, на видео видно, что alyona alyona показала настоящий профессионализм. В частности, после досадного случая артистка не растерялась, а сразу встала и продолжила зачитывать рэп, как будто ничего и не случилось. Поэтому, несмотря на какие-либо трудности, Украина решительно настроена на победу в международном конкурсе.

„Все нормально. У меня кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм – еще ничего не значат. Я встала и пошла зачитывать реп. Любая украинская женщина так и бы и сделала. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня уже есть опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за беспокойство“, - так прокомментировала инцидент исполнительница в Telegram-канале „Євробачення Україна“.