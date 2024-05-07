Культура
07.05.2024, 21:49

ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Итоги первого полуфинала „Евровидения-2024“: Украина, Литва и Финляндия - в финале

 

7 мая в 22:00 стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. 15 стран участников поборются за возможность представлять свою страну в финале конкурса, а также привезти в итоге домой почетный стеклянный микрофон и долгожданную ценную победу. Смотрите первый полуфинал вместе с Bublik, комментируйте и получайте удовольствие! Среди активных пользователей разыграем приятные подарки.

Из первого полуфинала в финал прошли:

  1. Сербия

  2. Португалия

  3. Словения

  4. Украина

  5. Литва

  6. Финляндия

  7. Кипр

  8. Хорватия

  9. Ирландия

  10. Люксембург

Читайте, как прошел первый полуфинал и до встречи во втором!

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