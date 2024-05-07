ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Итоги первого полуфинала „Евровидения-2024“: Украина, Литва и Финляндия - в финале

7 мая в 22:00 стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. 15 стран участников поборются за возможность представлять свою страну в финале конкурса, а также привезти в итоге домой почетный стеклянный микрофон и долгожданную ценную победу. Смотрите первый полуфинал вместе с Bublik, комментируйте и получайте удовольствие! Среди активных пользователей разыграем приятные подарки.