ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Второй день „Евровидения-2024“: пройдет ли сегодня Эстония в финал?(70)
7 мая стартовал первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. 15 стран участников поборолись за возможность представлять свою страну в финале конкурса, а также привезти в итоге домой почетный стеклянный микрофон и долгожданную ценную победу. Однако в финал попали только 10 стран.
Вечером 9 мая начнется второй полуфинал. Сегодня в 22:00 встречаемся здесь, на портале Bublik, чтобы вместе поддержать наших ребят, которые выступят под номером 13! Букмекеры хоть и пророчат им выход в финал, но все очень шатко и может измениться в мгновение! Смотрите вместе с Bublik второй полуфинал: комментируйте и получайте удовольствие!
Из первого полуфинала в финал прошли:
Сербия Teya Dora — Ramonda
Португалия iolanda — Grito
Словения Raiven — Veronika
Украина alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Литва Silvester Belt — Luktelk
Финляндия Windows95man — No Rules!
Кипр Silia Kapsis — Liar
Хорватия Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Ирландия Bambie Thug — Doomsday Blue
Люксембург TALI — Fighter
Читайте, как прошел первый полуфинал и до встречи в четверг, во втором полуфинале, где будем дружно поддерживать Эстонию! Представители нашей страны выступят под номером 13.
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