ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Второй день „Евровидения-2024“: пройдет ли сегодня Эстония в финал?

7 мая стартовал первый полуфинал песенного конкурса Евровидение -2024. 15 стран участников поборолись за возможность представлять свою страну в финале конкурса, а также привезти в итоге домой почетный стеклянный микрофон и долгожданную ценную победу. Однако в финал попали только 10 стран.

Вечером 9 мая начнется второй полуфинал. Сегодня в 22:00 встречаемся здесь, на портале Bublik, чтобы вместе поддержать наших ребят, которые выступят под номером 13! Букмекеры хоть и пророчат им выход в финал, но все очень шатко и может измениться в мгновение! Смотрите вместе с Bublik второй полуфинал: комментируйте и получайте удовольствие!