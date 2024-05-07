Культура
07.05.2024, 21:49

ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Второй день „Евровидения-2024“: пройдет ли сегодня Эстония в финал?

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7 мая стартовал первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. 15 стран участников поборолись за возможность представлять свою страну в финале конкурса, а также привезти в итоге домой почетный стеклянный микрофон и долгожданную ценную победу. Однако в финал попали только 10 стран.

Вечером 9 мая начнется второй полуфинал. Сегодня в 22:00 встречаемся здесь, на портале Bublik, чтобы вместе поддержать наших ребят, которые выступят под номером 13! Букмекеры хоть и пророчат им выход в финал, но все очень шатко и может измениться в мгновение! Смотрите вместе с Bublik второй полуфинал: комментируйте и получайте удовольствие!

Из первого полуфинала в финал прошли:

  1. Сербия Teya Dora — Ramonda

  2. Португалия iolanda — Grito

  3. Словения Raiven — Veronika

  4. Украина alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

  5. Литва Silvester Belt — Luktelk

  6. Финляндия Windows95man — No Rules!

  7. Кипр Silia Kapsis — Liar

  8. Хорватия Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

  9. Ирландия Bambie Thug — Doomsday Blue

  10. Люксембург TALI — Fighter

Читайте, как прошел первый полуфинал и до встречи в четверг, во втором полуфинале, где будем дружно поддерживать Эстонию! Представители нашей страны выступят под номером 13.

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