Культура
09.05.2024, 22:10

ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Второй полуфинал „Евровидения-2024“: Ура, Эстония прошла в финал! Поздравляем 5Miinust и Puuluup

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Вечером 9 мая начнется второй полуфинал. Сегодня в 22:00 встречаемся здесь, на портале Bublik, чтобы вместе поддержать наших ребят, которые выступят под номером 13! Букмекеры хоть и пророчат им выход в финал, но все очень шатко и может измениться в мгновение! Смотрите вместе с Bublik второй полуфинал: комментируйте и получайте удовольствие!

В финал прошли из второго полуфинала:

  1. Латвия: Dons - „Hollow“.

  2. Австрия: Kaleen - „We Will Rave“

  3. Нидерланды: Йост Кляйн - „Europapa“.

  4. Норвегия: Gåte - „Ulveham“.

  5. Израиль: Эден Голан - „Hurricane“.

  6. Эстония: 5MIINUST и Puuluup - „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“.

  7. Греция: Марина Сатти - „Zari“

  8. Швейцария: Nemo - „The Code“.

  9. Грузия: Нуца Бузаладзе - „Firefighter“.

  10. Армения: Ladaniva - „Jako“

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