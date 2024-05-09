ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Второй полуфинал „Евровидения-2024“: Ура, Эстония прошла в финал! Поздравляем 5Miinust и Puuluup(71)
Вечером 9 мая начнется второй полуфинал. Сегодня в 22:00 встречаемся здесь, на портале Bublik, чтобы вместе поддержать наших ребят, которые выступят под номером 13! Букмекеры хоть и пророчат им выход в финал, но все очень шатко и может измениться в мгновение! Смотрите вместе с Bublik второй полуфинал: комментируйте и получайте удовольствие!
В финал прошли из второго полуфинала:
Латвия: Dons - „Hollow“.
Австрия: Kaleen - „We Will Rave“
Нидерланды: Йост Кляйн - „Europapa“.
Норвегия: Gåte - „Ulveham“.
Израиль: Эден Голан - „Hurricane“.
Эстония: 5MIINUST и Puuluup - „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“.
Греция: Марина Сатти - „Zari“
Швейцария: Nemo - „The Code“.
Грузия: Нуца Бузаладзе - „Firefighter“.
Армения: Ladaniva - „Jako“
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