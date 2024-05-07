KROONIKA В МАЛЬМЕ| Риск упасть со сцены был огромным: 5Miinust и Puuluup встретились с самыми сумасшедшими еврофанами
Поскольку сегодня вечером состоится первый полуфинал Евровидения, 5Miinus и Puuluup, которые примут участие в конкурсе только в четверг, успели навестить самых сумасшедших еврофанов.
Самый популярный фан-сайт „Евровидения“, Wiwiblogs, по традиции устраивает публичные записи интервью, приглашая национальных представителей в течение евровизионной недели. Сегодня настала очередь эстонцев, и они получили очень теплый прием на крыше крупнейшего торгового центра Мальме.
После ответов на вопросы Wiwibloggs артисты также должны были исполнить свое музыкальное произведение, но чтобы устроить шоу для публики, мужчинам было необходимо разместиться со своим зажигательным танцем на крошечной сцене размером в несколько квадратных метров. Поскольку танец действительно активный и требует места, риск упасть со сцены был огромным, но ребята справились на отлично, а международная публика получила массу удовольствия. Можно с уверенностью сказать, что ни в одной другой стране не было такого душевного выступления на сцене Wiwibloggs.
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