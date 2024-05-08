74-летняя Вера Вонг напугала публику своим болезненным внешним видом

Дизайнер, часто радующая публику своими нарядами, на этот раз многих напугала. Дело в том, что на опубликованных фотографиях с бала Met Gala 2024 Вера Вонг выглядела болезненно худой. Экс-редактор Vogue отказалась от яркого макияжа, сделав ставку на свое полупрозрачное платье с пышным цветком.

Знаменитость охотно позировала перед камерами и выглядела достаточно уверенно. Правда, неравнодушные предпочли не оставаться в стороне и раскритиковали Веру за ее внешний вид.

Многие отметили, что дизайнеру следует срочно заняться своим здоровьем, так как она уже близка к анорексии. Поклонники также упрекнули знаменитость в злоупотребление фотошопом на личных фотографиях в блоге. На своей странице в Сети Вера Вонг регулярно выкладывает нереалистичные снимки и делится секретами красоты.